Pensamiento mágico y economía real destruida

La sociedad argentina decidió un cambio de rumbo, rechazó las opciones del pasado y abrazó por lo menos en lo discursivo los beneficios del liberalismo y el libre mercado. Este nuevo esquema requiere apoyarse en tres pilares fundamentales a saber: Una baja sustancial o eliminación de impuestos, una legislación laboral moderna y un régimen jubilatorio pensado para estos tiempos.

En este esquema, el orden de los factores en la economía actual de Argentina altera el producto. La reforma laboral aprobada en el Congreso sin una previa baja sustancial de impuestos sólo traerá más desempleo. Sin embargo Milei duplicó los planes sociales desde que se fue Alberto Fernández, pasando de 3,6 millones a 6 millones; de allí la explicación del por qué no hay reforma tributaria. En efecto, “Javito” es tan populista como los K y necesita mucho dinero para pagar planeros ante la incapacidad de crear empleo genuino.



Una economía de planeros

La economía de Milei, pensada para ayudar a unos pocos que lo hicieron a llegar al poder, basada en la toma sistemática de deuda para mantener la ficción de la estabilidad monetaria, ha tenido consecuencias devastadoras en el corto plazo.

El cierre de Pymes no es novedad, pero sí lo es que los grandes comiencen a caer. La fábrica de neumáticos FATE cerró su planta y 920 trabajadores fueron despedidos, el grupo Galeno planea despedir 600 personas de su ART, y la textilera Platex presentó concurso preventivo. Mientras tanto Luis Caputo dijo en lo que fue una verdadera tomada de pelo a los empresarios que están quebrando “les bajamos un 85% las cargas patronales y ninguna cámara festeja”.

La capacidad instalada cayó al 53,8%, el más bajo desde 2024. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron en forma neta 21.938 empleadores en el país, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Solo en los primeros 11 meses de 2025 se perdieron 9.722 empresas, casi 900 por mes.

Los sectores con mayor uso fueron refinación de petróleo (87,1%), papel y cartón (65%), alimentos y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general, que a su vez son los que generan mayor cantidad de empleo, son productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%). La industria automotriz arrancó el año con una caída del 30.1% frente a enero del 2025. El promedio de la industria es de 40%.

En materia de inflación, Marco Lavagna, titular del INDEC, dejó la institución con un índice de precios en torno al 3,1% y 3,5%. La decisión del ministro Caputo de que no se diera esta noticia, provocó la renuncia del funcionario y dejó al país sin datos en la materia hasta nuevo aviso. Mientras tanto en Narnia, Javier Milei dijo que “la inflación es del 0,2% mensual; de discutir si podía llegar al 17.000%, hoy vamos 2,4% anual”.

Si bien el gobierno a través del INDEC alega que la pobreza cayó a -33,2% en el tercer trimestre de 2025 y la indigencia es la menor en 10 años, lo cierto es que una familia tipo necestió $1.360.299 (u$s 1000) para no ser pobre, esto sumado al pequeño detalle de los 6.000.000 de planes sociales, la misma no sería inferior al 55%.



Si no hay gestión, es el ocultimo

La falta de resultas suele ser la puerta de entrada de los gobiernos al pensamiento mágico, la curandería y cualquier ritualística que prometa la consolidación y permanencia en el poder. Desde José López Rega, el Viborón de Carlos Menem, Cristina y el sable de San Martín; y las cartas de la repostera Karina, la relación de Javier Milei con el Regimiento de Granaderos a Caballo es otro de esos casos donde nuestro presiniño mezcla traumas con cuestiones espirituales.

La decisión de quitar la custodia del sable corvo del General José de San Martín al Museo Histórico Nacional, su traslado, y ceremonia con tintes ocultistas ha sido lo más parecido al “Madonna” Quiroz durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón o Alberto Fernández con megáfono en mano durante el velorio de Diego Maradona. En efecto, Milei tuvo su ceremonia en San Lorenzo, hizo su ritual macumbero como buen populista.

Si bien hay tiempo para el ocultismo, desde el momento en que Chubut comenzó a arder, Javier Milei nunca fue al lugar, su “apoyo” al esfuerzo de los bomberos comenzó y terminó en una imagen hecha con inteligencia artificial. Recordemos que en el 2024 sobrevoló Córdoba y dejó formado a todo el personal viendo la aeronave pasar esperando su saludo.

Sin embargo debemos decir que el presidente tuvo tiempo de ir a cantar al festival de Jesús María en Córdoba con El Chaqueño Palavecino. El fuego siguió, pero en lugar de rectificar, el mandatario decidió ir a Mar del Plata para asistir al “Derecha Fest”. En esa oportunidad se destacaron los videos de planos cortos con sus seguidores, una cantidad variopinta de insultos de la gente hacia él y volvió a cantar con la tonada de Alf junto a Fátima Florez.



Gobierno chico, corrupción grande

El índice de Transparencia Internacional del 2025 coloca a la República Argentina en el puesto 104. En el 2024 estábamos 99 y en el 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández en el 98. Este registro es el peor desde 2013 (106), 2014 (107) y 2015 (107). Hasta la misma Cristina Fernández tuvo un mejor registro en 2012 ubicándose en el puesto 102 ¿Nos sorprende? El Outsider en prácticamente nada de tiempo se quitó la máscara y nos demostró su verdadera identidad.

Demian Reidel, amigo del grupo íntimo, Jefe de Consejo de Asesores del Presidente y titular de Nucleoeléctrica, autor de la frase: “El único problema de Argentina es que está poblada por argentinos”, quien estaba destinado a revolucionar el área de la energía a para ganar el premio Nobel, fue denunciado por corrupción y en el medio se probó que siendo moroso incobrable para el sistema bancario, en casi dos años como funcionario público, canceló deudas personales por $825 millones.

El juez Sebastián Casanello procesó al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por fraude al Estado, coimas y asociación ilícita en la compra de medicamentos. Asimismo le trabó un embargo de $202.828 millones, pero no le dictó prisión preventiva. La causa investiga contrataciones direccionadas y con sobreprecios entre 2023 y 2025 en el Programa Incluir Salud, que asiste a personas con discapacidad y sectores vulnerables. Hay 18 procesados. Lo increíble de todo es que luego de la resolución, la causa fue a parar a manos del juez Ariel Lijo.

Siguiendo con la misma temática, apareció el acuerdo presidencial con Hayden Davis y se supo que este mismo le transfirió US$ 1 millón a un jubilado de 75 años de Tigre horas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

Si este informe sobre percepción de corrupción necesitaba algún dato extra para empeorar la calificación de cara al 2026, respecto al préstamo con el FMI por US$55 mil millones de dólares que comprometía al ministro de economía Luis “Toto” Caputo y al ex presidente Mauricio Macri. Milei, mediante un decreto, retiró a la Procuración del Tesoro como querellante en la causa que investiga a ambos funcionarios por supuesta "defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.



Boluviajes 2026

El costo de los rescates financieros tuvo un alto precio en materia internacional para un gobierno sin plan económico, que defiende la tasa como si se tratara de un plan sistemático de corrupción a medida de los amigos y el propio entorno presidencial. El reciente acuerdo de adhesión comercial de nuestro país con Los EEUU generó al menos 113 obligaciones de nuestro lado y 2 para los norteamericanos, esto debido a que de las 10, 8 son mutuas entre ambas naciones. El gobierno también promocionó un acuerdo minero con tono de exclusividad que no fue tal. Lo cierto es que 38 países firmaron un "Acuerdo sobre Minerales Críticos con Estados Unidos".

Los boluviajes del 2026 iban a comenzar el 10 de febrero con un regreso a Mar-A-Lago. El nuevo cumple, que suponía un evento privado en su honor, la “Gala de la Prosperidad Hispánica” debió cancelarse cuando se supo que el organizador, Tony Delgado, tuvo tres condenas por narcotráfico. El 19 de febrero Milei participó del Board of Peace de Gaza invitado por Donald Trump. El evento reunirá a una serie de países que lejos de tratarse de un evento por la paz, es más parecido a un fideicomiso inmobiliario promocionado por Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos.

El 7 de marzo fue convocado por el líder republicano a una cumbre de presidentes de países periféricos de América Latina con motivo de la influencia China, y a continuación volará desde la Florida a Manhattan para abrir “Argentina Week” con Jamie Dimon, CEO del JP Morgan y dueños de la economía timbera de nuestro país.

Milei comenzó el año con aspecto de sucio y luciendo su mameluco de YPF, llegó a Suiza con un video promocional donde sonaba de fondo el tema de Rocky IV Burning heart de Survivor; no tiene política exterior pero no puede dejar de hacer sus boluvideos para sus fanáticos.

Javier fue tres veces a Davos, las tres veces hizo un papel lamentable qué tan espontáneamente le sale y dejó mal parada a la República Argentina. La primera le enseñó economía a los grandes empresarios y la segunda que los matrimonios gays son enfermos. Ahora se maquilló, se peinó como la tía Coca y volvió a mentir sobre la pobreza, omitió decir que duplicó los planeros que tenía Alberto, siguió repitiendo el ceros de Moisés, habló decir no violencia mientras caga a palos jubilados, demostró que no sabe leer, que no tiene una idea propia y finalmente nos cagó el día contándonos que se murió Maquiavelo.

Luego de más de dos años de gestión, con la economía real destruida, vemos que el mensaje oficial se resume a relato y pensamiento mágico. El gobierno de Javier Milei respecto de sus seguidores, parece un culto que los lleva a un dramático final, donde no solo descubrirán que su futuro se ha vuelto precario y Milei nunca combatió a la casta que supuestamente vino a desterrar, sino que es un sólido empleado de aquella y de la que aspira a ser parte.