La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD martes 24 de febrero
A la cabeza: 4125 - La Gallina
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
4125
0843
9210
5567
3198
0021
7432
1189
6540
2933
8754
4012
5321
9908
1276
3845
6672
0491
2235
7109
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del martes 24 de febrero
A la cabeza: 8856 - La Caída
A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:
8856
1429
5032
7761
0914
2387
4450
6123
3398
9012
5543
1876
2210
4765
6902
8341
0599
3128
7454
9631
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del martes 24 de febrero
A la cabeza: 1032 - El Dinero
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1032
5541
8902
2314
7765
4109
0032
6548
9211
3487
1290
5432
8876
2109
4453
6781
0922
3145
7650
9918
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del martes 24 de febrero
A la cabeza: 6248 - El Muerto que Habla
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6248
0912
3345
7761
1109
5432
8890
2214
4567
9032
6789
0123
3456
7890
1234
5678
9012
4321
8765
2109
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del martes 24 de febrero
A la cabeza: 0514 - El Borracho
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0514
4432
7891
1205
9982
3456
6712
2109
5543
8876
0031
4329
7654
1120
9876
3210
6543
2901
5432
8765
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero
A la cabeza: 3372 - La Sorpresa
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3372
0129
6543
9870
2134
5567
8891
1202
4435
7768
0093
3426
6759
9182
2415
5748
8071
1304
4637
7960
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del martes 24 de febrero
A la cabeza: 9144 - La Cárcel
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
9144
2356
5689
8912
1245
4578
7801
0134
3467
6790
9023
2356
5689
8912
1245
4578
7801
0134
3467
6790
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero
A la cabeza: 5019 - El Pescado
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5019
8342
1675
4908
7231
0564
3897
6120
9453
2786
5019
8342
1675
4908
7231
0564
3897
6120
9453
2786
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del martes 24 de febrero
A la cabeza: 7700 - Los Huevos
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7700
1234
5678
9012
3456
7890
1234
5678
9012
3456
7890
1234
5678
9012
3456
7890
1234
5678
9012
3456
Resultados de la Quiniela del día por provincia
• Córdoba: 4522 (Nocturno) • Santa Fe: 8910 (Nocturno) • Entre Ríos: 3341 (Nocturno)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.