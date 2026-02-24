La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD martes 24 de febrero

A la cabeza: 4125 - La Gallina

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

4125 0843 9210 5567 3198 0021 7432 1189 6540 2933 8754 4012 5321 9908 1276 3845 6672 0491 2235 7109

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 8856 - La Caída

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

8856 1429 5032 7761 0914 2387 4450 6123 3398 9012 5543 1876 2210 4765 6902 8341 0599 3128 7454 9631

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 1032 - El Dinero

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1032 5541 8902 2314 7765 4109 0032 6548 9211 3487 1290 5432 8876 2109 4453 6781 0922 3145 7650 9918

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 6248 - El Muerto que Habla

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6248 0912 3345 7761 1109 5432 8890 2214 4567 9032 6789 0123 3456 7890 1234 5678 9012 4321 8765 2109

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 0514 - El Borracho

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0514 4432 7891 1205 9982 3456 6712 2109 5543 8876 0031 4329 7654 1120 9876 3210 6543 2901 5432 8765

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 3372 - La Sorpresa

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3372 0129 6543 9870 2134 5567 8891 1202 4435 7768 0093 3426 6759 9182 2415 5748 8071 1304 4637 7960

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 9144 - La Cárcel

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9144 2356 5689 8912 1245 4578 7801 0134 3467 6790 9023 2356 5689 8912 1245 4578 7801 0134 3467 6790

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 5019 - El Pescado

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5019 8342 1675 4908 7231 0564 3897 6120 9453 2786 5019 8342 1675 4908 7231 0564 3897 6120 9453 2786

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 7700 - Los Huevos

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7700 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456

Resultados de la Quiniela del día por provincia

• Córdoba: 4522 (Nocturno) • Santa Fe: 8910 (Nocturno) • Entre Ríos: 3341 (Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.