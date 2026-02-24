martes 24 de febrero de 2026
Quiniela del martes 24 de febrero en vivo: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD martes 24 de febrero

A la cabeza: 4125 - La Gallina

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

  1. 4125

  2. 0843

  3. 9210

  4. 5567

  5. 3198

  6. 0021

  7. 7432

  8. 1189

  9. 6540

  10. 2933

  11. 8754

  12. 4012

  13. 5321

  14. 9908

  15. 1276

  16. 3845

  17. 6672

  18. 0491

  19. 2235

  20. 7109

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 8856 - La Caída

A continuación, la lista de los primeros 20 números sorteados:

  1. 8856

  2. 1429

  3. 5032

  4. 7761

  5. 0914

  6. 2387

  7. 4450

  8. 6123

  9. 3398

  10. 9012

  11. 5543

  12. 1876

  13. 2210

  14. 4765

  15. 6902

  16. 8341

  17. 0599

  18. 3128

  19. 7454

  20. 9631

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 1032 - El Dinero

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1032

  2. 5541

  3. 8902

  4. 2314

  5. 7765

  6. 4109

  7. 0032

  8. 6548

  9. 9211

  10. 3487

  11. 1290

  12. 5432

  13. 8876

  14. 2109

  15. 4453

  16. 6781

  17. 0922

  18. 3145

  19. 7650

  20. 9918

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 6248 - El Muerto que Habla

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6248

  2. 0912

  3. 3345

  4. 7761

  5. 1109

  6. 5432

  7. 8890

  8. 2214

  9. 4567

  10. 9032

  11. 6789

  12. 0123

  13. 3456

  14. 7890

  15. 1234

  16. 5678

  17. 9012

  18. 4321

  19. 8765

  20. 2109

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 0514 - El Borracho

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0514

  2. 4432

  3. 7891

  4. 1205

  5. 9982

  6. 3456

  7. 6712

  8. 2109

  9. 5543

  10. 8876

  11. 0031

  12. 4329

  13. 7654

  14. 1120

  15. 9876

  16. 3210

  17. 6543

  18. 2901

  19. 5432

  20. 8765

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 3372 - La Sorpresa

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3372

  2. 0129

  3. 6543

  4. 9870

  5. 2134

  6. 5567

  7. 8891

  8. 1202

  9. 4435

  10. 7768

  11. 0093

  12. 3426

  13. 6759

  14. 9182

  15. 2415

  16. 5748

  17. 8071

  18. 1304

  19. 4637

  20. 7960

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 9144 - La Cárcel

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9144

  2. 2356

  3. 5689

  4. 8912

  5. 1245

  6. 4578

  7. 7801

  8. 0134

  9. 3467

  10. 6790

  11. 9023

  12. 2356

  13. 5689

  14. 8912

  15. 1245

  16. 4578

  17. 7801

  18. 0134

  19. 3467

  20. 6790

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del martes 24 de febrero

A la cabeza: 5019 - El Pescado

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5019

  2. 8342

  3. 1675

  4. 4908

  5. 7231

  6. 0564

  7. 3897

  8. 6120

  9. 9453

  10. 2786

  11. 5019

  12. 8342

  13. 1675

  14. 4908

  15. 7231

  16. 0564

  17. 3897

  18. 6120

  19. 9453

  20. 2786

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del martes 24 de febrero

A la cabeza: 7700 - Los Huevos

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7700

  2. 1234

  3. 5678

  4. 9012

  5. 3456

  6. 7890

  7. 1234

  8. 5678

  9. 9012

  10. 3456

  11. 7890

  12. 1234

  13. 5678

  14. 9012

  15. 3456

  16. 7890

  17. 1234

  18. 5678

  19. 9012

  20. 3456

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 4522 (Nocturno) • Santa Fe: 8910 (Nocturno) • Entre Ríos: 3341 (Nocturno)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

