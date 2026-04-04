Lejos de Top Gun y las películas, EE.UU. no consigue todavía rescatar a su piloto de F-15 derribado en Irán

Mientras Donald Trump repite a diario sus ultimátums a Irán (y mide cada gesto para tratar de escapar 'victorioso' de esa ciénaga de arena en que se ha convertido la guerra de Medio Oriente), en el suroeste persa se libra una 'batalla' muy especial todavía sin resultado conocido, pero que cuando se defina dará que hablar al mundo entero: la suerte de uno de los pilotos estadounidenses del F15 Strike Eagle que Irán logró derribar este viernes.

Se sabe que logró eyectarse, la identidad del militar y su edad se mantienen en secreto, lo que no está claro es por qué el operativo estaounidense inmediato al derribo del aparato pudo dar solo con uno de los militares y perdió contacto con el otro. Tampoco se indicó si quien se encuentra en territorio enemigo era el piloto del F-15 o el encargado de las armas, porque ese impresionante Strike Eagle lleva dos hombres a bordo, uno de encarga exclusivamente del pilotaje, mientras el otro dirige el sofisticado arsenal de armas, elige los blancos y carga hasta 10 toneladas de explosivos en misiles guiados por lasers, con radares capaces de operar bajo la peor de las tormentas.

Lo cierto es que pese a que el F-15 puede viajar a 2500 km/h y posee múltiples "sistemas de evasión", fue alcanzado por los misiles iraníes y eso ha desatado una lucha frenética entre el golpeado orgullo del Pentágono y el ejército persa. En la Casa Blanca hay pánico a una foto del piloto en manos de yihadistas, y del lado del ejército iraní, en busca de ese impacto, rastrillan cada metro de la zona Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, la zona del impacto:

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A tal punto la conducción militar de Irán ha convertido el tema en prioritario, que ofrecen una "recompensa a la población" en moneda local unos 60 mil dólares para quien de con el piloto, suma que para una población con enormes niveles de pobreza resulta una pequeña fortuna. Claro que para hacerse de ese dinero hay que "capturar con vida y entregar a las autoridades" al alumno aplazado de Top Gun, tarea que, al menos en las películas, no es nada sencilla.

Una zona de montañas

Queda ver, entonces, que ocurre en las próximas horas en la zona motañosa de las provincias de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, una zona montañosa que lejos de ser desértica tiene una buena cantidad de vegetación, lo que le permitiría al piloto estadounidense un buen margen para esconderse hasta que llegue el operativo de rescate. Como en las películas...

Una zona de las montañas de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, donde habría caído el piloto del F-15 estadounidense.

HB