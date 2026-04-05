Sharon Stone confiesa: Robert De Niro es el actor que mejor besa

Hay confesiones que no buscan reparar nada, apenas dejar constancia. Como si alguien abriera un cajón viejo y encontrara, entre papeles inútiles, una escena que todavía respira. Sharon Stone habla así ahora: no desde la provocación, sino desde una especie de lucidez tardía, donde lo íntimo ya no necesita disfrazarse de escándalo.

El episodio es mínimo, casi ridículo en su escala: un beso. Pero en Casino los gestos nunca fueron del todo inocentes. Robert De Niro, quien construyó su carrera a base de intensidad controlada, aparece en su recuerdo no como el intérprete meticuloso sino como una fuerza que desborda. No “el mejor actor”, dice ella, sino el que mejor besa. Y agrega algo más, que es lo que importa: que ese beso casi la deja inconsciente.

La frase tiene algo torpe, como todas las verdades físicas. Nadie queda inconsciente por un beso, pero entendemos lo que quiere decir: una interrupción del equilibrio, una falla en el sistema. El cuerpo que deja de obedecer al guion. Porque besar en el cine, sobre todo en los 90, era todavía una práctica ambigua: mitad técnica, mitad riesgo. No existía esa red de seguridad que hoy ordena lo íntimo en sets cada vez más higiénicos. Entonces podía pasar esto: que en medio de una escena alguien sintiera, por un segundo, que ya no estaba actuando del todo.

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Stone recuerda que quiso repetir la toma. No por perfeccionismo, sino por una curiosidad casi infantil: volver a ese punto donde algo había sucedido sin permiso. Como quien tropieza en la calle y, antes de levantarse, intenta entender si fue el suelo o el propio cuerpo el que falló. Hay en ese gesto una pequeña obsesión: la de atrapar lo irrepetible, aunque sea a costa de fingir que se trata de trabajo.

De Niro, mientras tanto, permanece en su estilo habitual: opaco, casi administrativo en su manera de estar en el mundo. Uno imagina que ese beso, para él, fue apenas un procedimiento más, una variación dentro de su repertorio. Y sin embargo, en el relato de ella, se vuelve otra cosa: una especie de accidente significativo, un desvío que deja marca. Es curioso cómo ciertas intensidades solo existen cuando alguien decide recordarlas.

Hay algo en todo esto que remite a una época. El cine como territorio donde el cuerpo del actor era todavía un instrumento expuesto, no del todo protegido por protocolos. Hoy, en cambio, los besos están coreografiados con una precisión casi quirúrgica: se negocian, se ensayan, se supervisan. Tal vez sea mejor así. Tal vez no. Lo que se pierde es esa posibilidad de que algo ocurra fuera de cálculo, aunque sea mínimo, aunque nadie más lo note.

Stone, al contarlo ahora, no parece buscar nostalgia sino una forma de orden. Como si ese recuerdo necesitara ser dicho para adquirir una forma definitiva. Porque lo curioso no es el beso en sí, sino su persistencia: el hecho de que, entre cientos de escenas, premios, entrevistas y olvidos, ese instante siga ahí, intacto, resistiendo el paso del tiempo.