Cristiano Ronaldo cumple 40 años con la convicción de ser "el mejor jugador de la historia"

Este 5 de febrero, Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños número 40 con una carrera repleta de títulos, récords y logros que lo convierten en una leyenda viva del fútbol. A lo largo de dos décadas, ha demostrado una ambición inquebrantable, ganando múltiples trofeos y batiendo marcas que pocos pueden igualar. En una reciente entrevista, el delantero del Al Nassr reafirmó su convicción de ser el mejor jugador de la historia, superando a leyendas como Diego Maradona, Lionel Messi y Pelé.

"A la gente le puede gustar Messi o Maradona, y lo respeto, ¿pero decir que Cristiano no es completo? Eso es mentira. Yo soy el más completo. Soy el mejor jugador de la historia. No hay que tener vergüenza de asumir los hechos. No he visto a nadie mejor que yo. Soy bueno de cabeza, tirando faltas, soy rápido, fuerte y salto mucho", afirmó el astro portugués.

Su relación con Messi y el legado en el fútbol

En la misma entrevista, Cristiano Ronaldo habló sobre su histórica rivalidad con Lionel Messi y despejó cualquier rumor de enemistad. "Nunca he tenido una mala relación con Messi, al revés. Compartimos 15 años de premios y siempre nos llevamos bien. Él defendía a su club y yo al mío, y a su selección y yo a la mía. Creo que nos retroalimentamos mutuamente. Había años en que quería jugar todo, y yo también. Fue una pelea sana", explicó.

También reconoció que será difícil que otro jugador logre igualar lo que ambos consiguieron en el fútbol mundial. "Sería bueno para el fútbol que se puedan volver a ver esos números. Nunca se sabe… pero lo veo muy complicado", concluyó.

De la pobreza a la cima del fútbol mundial

Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro creció en un hogar humilde junto a sus padres y tres hermanos. Desde pequeño, su talento era evidente, y a los 12 años dejó su hogar para unirse a la academia del Sporting de Lisboa. Su gran oportunidad llegó en 2003, cuando el Manchester United lo fichó tras un amistoso en el que deslumbró a Sir Alex Ferguson.

A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Se convirtió en un referente del fútbol mundial, jugando en clubes como el Real Madrid, Juventus y Al Nassr, acumulando títulos y batiendo récords a lo largo de los años.

Una carrera llena de títulos y récords

Cristiano Ronaldo ha conquistado los máximos trofeos del fútbol mundial. En su impresionante palmarés destacan: 5 Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), 4 Botas de Oro (máximo goleador de Europa), 5 Champions League (1 con Manchester United y 4 con Real Madrid), 7 Ligas nacionales (Premier League, LaLiga y Serie A), Eurocopa 2016 con Portugal, Nations League 2019 con Portugal, Máximo goleador de la historia del Real Madrid (451 goles) y máximo goleador de selecciones (128 goles con Portugal).

A pesar de haber pasado por varias ligas y equipos, Ronaldo sigue demostrando que su ambición no tiene límites. Actualmente, en el Al Nassr, continúa marcando goles y desafiando el paso del tiempo.

El hombre detrás del futbolista: fortuna y vida personal

Con una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares, Cristiano Ronaldo no solo es uno de los mejores futbolistas de la historia, sino también uno de los deportistas más ricos del mundo. Sus ingresos provienen de contratos con equipos, patrocinios con marcas como Nike, CR7, Clear y Herbalife, además de sus inversiones en hoteles, gimnasios y moda.

A pesar de su vida lujosa, también es un hombre de familia. Su historia de amor con Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de lujo en Madrid. Desde entonces, han construido una vida juntos y han formado una familia con sus hijos, incluyendo a Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Georgina se ha convertido en su mayor apoyo y han mostrado su relación en el documental "Soy Georgina" en Netflix, donde se revela cómo es la vida de la pareja entre el glamour, la familia y los negocios.

Un cumpleaños con doblete y récords en la mira

A días de su cumpleaños, Cristiano Ronaldo sigue demostrando su vigencia. En la goleada del Al Nassr por 4-0 ante el Al Wasl, anotó dos veces y alcanzó los 923 tantos en su carrera. Su objetivo de llegar a los 1.000 goles está cerca, aunque él asegura que no es una obsesión:

"Si acabo con 920, 925 goles… no me importa nada. Soy diferente al resto, punto final. Si llego a los 1.000, genial. Si no, también está bien. Los números no mienten, por eso yo no tengo que presumir... o lo hago por algo que es verdad", afirmó.

A pesar de sus 40 años, sigue en plena forma y lejos de pensar en el retiro. Con un 2025 cargado de desafíos, Cristiano Ronaldo demuestra que su ambición sigue tan vigente como en sus mejores épocas.

