Especialistas debatieron en "Bienvenidos al tren" sobre Milei: “Está desconectado de la realidad y solo mira los números”

Durante la emisión del programa “Bienvenidos al Tren” por Bravo TV, un panel de especialistas analizó la reciente entrevista de Javier Milei con Eduardo Feinmann tras su regreso de Estados Unidos. La socióloga Fabiana Solano aseguró que el mandatario “sigue mirando hacia afuera y buscando aceptación internacional”, mientras la mayoría de los argentinos enfrenta deudas y dificultades económicas.

“Es una foto de la Argentina: Milei siempre buscando la palabra de los representantes corporativos, y los argentinos esperando respuestas”, sostuvo Solano.

En el ciclo conducido por Juan di Natale, los panelistas repasaron los fragmentos más destacados de la entrevista presidencial, en la que Milei reiteró su negativa a endeudar al país o aumentar impuestos, defendiendo su “doctrina de hierro” en materia económica.

Sin embargo, para Solano, esa rigidez demuestra una falta de conexión con la realidad: “Sigue sin dar respuestas concretas a los problemas del bolsillo. Está encerrado en sus números, sin escuchar las demandas de la gente.”

Para qué le sirve Donald Trump a Javier Milei

El sociólogo y abogado Nahuel Sosa también opinó sobre la postura del mandatario y la confusión en torno a sus referencias ideológicas: “Milei mezcla conceptos. Marx hablaba de igualdad en función de las necesidades y capacidades; en el capitalismo eso no existe, nunca ganan las dos partes”, explicó.

Durante el debate, los especialistas coincidieron en que el presidente mantiene un discurso distante, basado en comparaciones históricas y tecnicismos, evitando asumir el costo político de las dificultades actuales.

Di Natale cerró el segmento señalando que “cuando el periodismo empieza a incomodarlo, Milei cambia el tono”, mientras los invitados coincidieron en que el mandatario “pierde solidez cuando enfrenta preguntas más directas”.

LB

