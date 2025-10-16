Ricardo Alfonsín: "Es falso que Trump esté ayudando a la Argentina, se está ayudando a sí mIsmo"

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, conversó con Canal E y criticó al Gobierno tras la visita de Javier Milei a Estados Unidos. "Es falso que Trump esté ayudando a la Argentina, se está ayudando a sí mIsmo", aseveró.

“Tuvieron que salir desesperados a pedir la ayuda a los Estados Unidos porque la economía estaba por estallar”, afirmó Ricardo Alfonsín, quien sostuvo que, “fueron a decirle a los Estados Unidos, miren, si ustedes no nos ayudan, nuestro gobierno corre riesgo”.

Falta de transparencia en las negociaciones con Estados Unidos

Asimismo, apuntó contra la falta de transparencia del Gobierno en las negociaciones con Estados Unidos. “Es lamentable que el Presidente no entere a la sociedad acerca de cuáles son los términos de las negociaciones, de cuáles son los límites que tiene esa negociación y cuáles son las condiciones que nos pone Estados Unidos. ¿Qué nos pide a cambio?”, planteó.

Para Alfonsín, las potencias “tratan de sacar la mayor ventaja posible de los países que acuden a ellas en estado de necesidad”, y en ese contexto, “Estados Unidos, más que ayudarnos a nosotros, pretende ayudarse a sí mismo, mejor dicho, sacar ventaja de la necesidad que nosotros tenemos de nuestras ayudas”.

La influencia de Estados Unidos en los negocios de Argentina

“Solo nos hemos enterado de algunas cosas como las que tienen que ver con China, con los favores que podrían recibir algunas empresas interesadas en hacer explotaciones para nuestros recursos naturales, que son para los Estados Unidos muy importantes porque no poseen esas tierras raras o ciertos recursos naturales que son muy necesarios para la economía venidera”, agregó.

El entrevistado también se refirió a la influencia norteamericana sobre la política local: “Las exigencias que tiene con relación a ciertas decisiones vinculadas a nuestra economía, al mercado cambiario, en fin, las bases militares, todas son decisiones que, aprovechándose de nuestra necesidad, nos imponen”.

A su vez, cuestionó la actitud de Donald Trump durante la visita de Javier Milei: “Es una vergüenza. Yo no había visto nunca una injerencia tan grosera. El presidente puede tener sus preferencias, pero eso de casi extorsionar a la sociedad, diciéndoles, ustedes no nos votan, yo no les voy a ayudar nada”.