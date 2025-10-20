Apoyo libertario en San Luis: Poggi anunció que votará a La Libertad Avanza y llamó a los puntanos a “no dejar que otros decidan por uno”

A menos de una semana de las elecciones legislativas nacionales, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, sorprendió al revelar públicamente su voto. En un contexto en el que La Libertad Avanza (LLA) y las distintas facciones del peronismo se disputan el escenario electoral, el mandatario puntano confirmó que apoyará a la lista libertaria que encabeza Mónica Becerra.

“Voy a votar por la lista que encabeza la contadora Mónica Becerra”, declaró Poggi durante una rueda de prensa con medios locales. Aunque su coalición, Ahora San Luis, no presentó candidatos propios, el gobernador aclaró que lo hacía “a título personal” y no en representación institucional. “No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial importante, lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis”, precisó.

El dirigente también aprovechó para enviar un mensaje al electorado: “Hay que ir a votar. Sé que puede haber desilusión o cansancio, pero son estos los momentos en que uno puede expresar su forma de pensar y sus deseos; si no, son otros los que deciden por uno”, sostuvo.

San Luis renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, y el pronunciamiento del gobernador se da en medio de una campaña marcada por la polarización y la indefinición de algunos espacios provinciales.

Becerra, la candidata mencionada por Poggi, fue diputada provincial entre 2019 y 2023 y ocupó la cartera de Desarrollo Humano durante la actual gestión. En 2023 encabezó la lista de Avanzar de Cambia San Luis, pero más tarde se incorporó al Ejecutivo. Su candidatura actual cuenta con el respaldo de la Casa Rosada.

Poggi explicó su decisión con una crítica al kirchnerismo: “Lo que nos dejó el kirchnerismo en la Argentina y en la provincia fueron daños muy grandes que llevan tiempo corregirlos”. En ese sentido, sostuvo que “quien mejor puede encarnar la tarea de transformación es la lista que encabezan Mónica Becerra y Carlos Almena”.

El posicionamiento del mandatario puntano, que llegó al poder de la mano de Juntos por el Cambio, reordena el mapa político local y podría incidir en el desempeño de los distintos espacios el próximo domingo. Del otro lado, el justicialismo impulsa la candidatura de Jorge “Gato” Fernández, quien busca revertir la derrota que sufrió en 2023 ante el propio Poggi.

Con una elección sin candidatos propios del oficialismo provincial, la atención se centra ahora en el comportamiento del electorado puntano y en cómo repercutirá el apoyo explícito de Poggi a la fuerza libertaria en una contienda clave para el Congreso.

