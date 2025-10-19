Un mapa en juego: la fuerza del sello violeta y el desafío del peronismo fragmentado

Aún no había asumido la presidencia su hermano, pero Karina Milei ya había comprendido que una de sus principales tareas iba a tener que ver con el armado del sello partidario en los 24 distritos electorales. Lo logró y La Libertad Avanza se convirtió en esta elección en la única fuerza política que lleva su marca en todo el país. En cambio, las peleas internas y las distintas realidades locales del peronismo llevaron a una dispersión de la sigla electoral del principal espacio opositor, a lo que se le suma que en algunas provincias ni siquiera llegó a unificar listas. Esta fragmentación ya no es solo un problema de armado y ahora preocupa: Fuerza Patria sabe que la noche de la elección puede correr con desventaja en el conteo de votos.

El color violeta, el águila y el nombre de La Libertad Avanza estarán en cada una de las boletas únicas en papel de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo fue inflexible al momento de discutir alianzas electorales: todo el que se quiera sumar lo debería hacer bajo el sello que comanda “El Jefe”. Así logró torcer voluntades que parecían imposibles –como las del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense–. Y obligó a gobernadores como Leandro Zdero, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo a pintarse de violeta. El mendocino consiguió que, por lo menos, el sello en su provincia quede registrado como La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En cambio, el sello que apuesta a polarizar la elección estará en solo 13 territorios. El nombre inaugurado para los comicios bonaerenses no llegó a expandirse como debía y la noche de la elección Fuerza Patria correrá con desventaja y la necesidad de aclarar qué votos le pertenecen para pelear el primer lugar.

Hay casos que no deberían entrar en debate. El Frente de la Victoria en Formosa son votos que se deberán aglutinar bajo el mismo espacio, al igual que Tucumán Primero, Unidos Podemos de Chubut, Defendamos La Pampa, Federales defendamos La Rioja, Fuerza Patria Peronista de Santiago del Estero, Fuerza Santacruceña, Fuerza Pueblo en San Luis, Fuerza San Juan, Fuerza Justicialista Mendoza y Fuerza Entre Ríos.

Pero hay un dato más inquietante para la oposición si se trata de mostrar resultados la noche de la elección. En varias provincias (incluso en algunas en donde el sello es Fuerza Patria), el peronismo llegó dividido y es allí en donde la discusión acerca de qué votos valen se vuelve más problemática.

En Córdoba, Pablo Carro encabezará la lista oficial, pero también compite Defendamos Córdoba, liderado por Natalia de la Sota. En Entre Ríos, Fuerza Patria va con Guillermo Michel (de Sergio Massa) y Adán Bahl. Pero aparece un segundo espacio con Carolina Gaillard desde el kirchnerismo. En Salta, el peronismo también irá dividido: Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada encabezan la lista de Fuerza Patria, mientras que el senador Sergio “Oso” Leavy competirá con el Partido de la Victoria.

En Jujuy, Fuerza Patria es encabezada por Leila Chaher, pero tendrá competencia peronista con el Frente Primero Jujuy Avanza. En Chubut, el espacio tendrá a Unidos Podemos, liderada por Juan Pablo Luque, y La Fuerza del Trabajo Chubutense, de Alfredo Beliz.

En San Luis, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá impulsa su propio armado y competirá contra Fuerza Pueblo, el sello local de Fuerza Patria encabezado por Daniel González Espíndola. La interna también se replica en Misiones, donde la diputada camporista Cristina Benítez liderará Fuerza Patria y Ramón Puerta competirá desde el sello Activar.

En Tierra del Fuego habrá tres listas peronistas: Fuerza Patria, Frente Grande y Defendamos Tierra del Fuego.

En territorio bonaerense está más claro, listas como la de Unión Federal, que lleva a Fernando Gray o la de Partido Nuevo Buenos Aires de Santiago Cúneo, no pueden entrar en el conteo.

El peronismo pretende que en el recuento de los votos se tenga en cuenta Fuerza Patria, peronismos provinciales y aliados como lo es el Frente Cívico por Santiago que responde al gobernador Gerardo Zamora. Solo está dispuesto a resignar del conteo a las dos listas de la provincia de Buenos Aires y la de Espíndola (San Luis) y la de Beliz (Chubut). ¿El resto? Adentro. El problema es que el gobierno nacional encargado de dar la información la noche de la elección ya avisa que les dice “afuera” a las listas blue.