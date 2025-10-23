Este jueves 23 de octubre, el músico Charly García cumple 74 años y es homenajeado de múltiples formas. Sus canciones, que acompañan a tres generaciones de argentinos, se colaron también en el final de la caliente campaña electoral por los comicios legislativos del próximo domingo 26. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal referente de la oposición, Axel Kicillof, eligió una de ellas para abrir su participación en el programa radial "Habrá consecuencias", que conduce Ari Lijalad por El Destape.

Al hablar de cómo seleccionó la canción, el gobernador empezó por explicar por qué había descartado una opción anterior. "'Demoliendo hoteles' no, porque hay una persona en la Argentina que no entiende que es contra la dictadura, y contra la derecha... Le da otras interpretaciones y la canta a los gritos", dijo Kicillof, en alusión al presidente Javier Milei, quien versionó ese clásico de Charly García en el show que dio en el Movistar Arena el 6 de octubre. "Así que esa la pasamos".

La interpretación política de la metáfora poética de Charly que compartieron Lijalad y Kicillof

La canción elegida por Kicillof entonces fue "Promesas sobre el bidet", la balada que le sigue a "Demoliendo hoteles" en el álbum Piano Bar, editado en 1984. Su letra dice "Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres". El periodista Ari Lijalad ofreció una interpretación ligada a la coyuntura política, que Kiclliof concedió sonriendo.

"Preferiste 'Promesas sobre el bidet', que tiene una interpretación... voy a decir una barbaridad", se atajó Lijalad, y avanzó: "No prometas cosas después de mandarte una cagada". Kicillof se rió: "No, bueno... me acordé de esa". Luego insinuó que la canción podía servir para hacer campañas electorales, y cerró: "Mirá a Charly, advirtiendo que la motosierra no es para la casta".

Luego Lijalad agregó: "Hay mucha política en las letras de Charly". Y quiso citar una línea de la canción "Bancate este defecto": "Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal". Pero se equivocó en una letra, cambiando "todo" por "toda". El gobernador, haciendo gala de su conocimiento de la obra de García, lo corrigió con suavidad.

MB/LT