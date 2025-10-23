Charly García empezó su cumpleaños con amigos y una multitud fue a saludarlo a su casa

Charly García cumplió 74 años este jueves 23 de octubre y lo festejó a la medianoche en un bar del barrio porteño de Chacarita, acompañado por colegas y amigos como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Benito Cerati y su histórico colaborador, el Zorrito Von Quintiero. También estuvo a su lado su hijo Migue García, quien lo abrazó y besó con ternura.

Muy elegante (corbata negra, camisa blanca, campera de cuero y sombrero), tras soplar la vela colocada sobre una gigantesca torta de chocolate que le acercaron, decorada con las iniciales SNM en rojo (en referencia a “Say No More”, la frase que inmortalizó en los 90), y brindar con una copa de champagne, se dedicó a tocar un minipiano, mientras sus amigos cantaban las letras de algunos de sus temas más emblemáticos.

Su amigo y discípulo Fito Páez escribió en su cuenta de X: “¡Feliz cumple, astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias, Charlie García, por dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!”.

Al volver a su departamento, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, barrio de Palermo, todavía lo esperaban cientos de fans que, como todos los años, comenzaron a concentrarse en el lugar pasadas las 22 con carteles y pancartas, para rendirle un merecido homenaje. Se viralizaron videos de su salida hacia el bar, en la que gente cantaba, saludaba y vitoreaba al ídolo, transportado en una silla de ruedas, sonriente.

“Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aun para recibir el cumple del Doc Charly García”, se leía en una de las convocatorias que se viralizaron en las redes sociales invitando a todos los que quisieran sumarse al saludo al cantante. El texto hace referencia al Doctorado Honoris Causa que le otorgó al músico la Universidad de Buenos Aires (UBA) en mayo del 2024.

La carrera de Charly García

Carlos Alberto García Moreno, uno de los músicos más importantes de Argentina, comenzó su carrera a fines de la década del 60 cuando, junto a Nito Mestre, formó Sui Generis, uno de los grupos fundacionales del rock en español en Argentina junto a bandas como Almendra, Manal, Los Gatos y Vox Dei. Allí compuso clásicos como “Canción para mi muerte”, “Instituciones”, “Rasguña las piedras”, “Cuando ya me empiece a quedar solo” y “Lunes otra vez”.

Luego formó parte de Porsuigieco (que completaban Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio); La Máquina de Hacer Pájaros (junto a Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, José Luis Fernández y Oscar Moro); y Serú Girán (con David Lebón, Pedro Aznar y nuevamente Oscar Moro), donde escribiría alguna de sus canciones más recordadas, como “Seminare”, “Viernes 3AM”, “Canción de Alicia en el país”, “Peperina”, “No llores por mí, Argentina” y “Mientras miro las nuevas olas”, donde se burlaba despiadadamente de los grupos que comenzaban a aparecer en Argentina, influidos por los estilos que triunfaban en Inglaterra y Estados Unidos (“Corbatas con saco gris / Flequillo sólo hasta la nariz / La historia prosigue pero yo ya la vi / Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar”).

En 1982 Charly comenzó su carrera solista, con discos que fueron enormes éxitos de público y crítica como Yendo de la cama al living (que incluía temas como “No bombardeen Buenos Aires”, “Yo no quiero volverme tan loco” e “Inconsciente colectivo”); Clics modernos (uno de sus mejores trabajos, gracias a canciones como “Nos siguen pegando abajo (Pecado mortal)”, “No soy un extraño”, “Dos cero uno (Transas)”, “No me dejan salir”, y “Los dinosaurios”); y Cómo conseguir chicas (con nuevos clásicos como “Fanky”, “No me verás en el subte”, y “Anhedonia”).

