La Libertad Avanza ganó en Santa Fe, Fuerza Patria quedó segundo y Pullaro en tercer lugar

La Libertad Avanza dio un batacazo a nivel nacional y en Santa Fe en las elecciones de este domingo 26. El candidato libertario, Agustín Pellegrini, se impuso frente a la del peronismo, Caren Tepp, que quedó en segundo lugar por doce puntos de diferencia. Lejos quedó el escenario de tres tercios que se preveía antes de los comicios.

La sorpresa más grande fue para la candidata de Provincias Unidas y apuesta del gobernador Maximiliano Pullaro para el Congreso, Gisela Scaglia, quedó en tercer lugar con una distancia de más de veinte puntos con Pellegrini.

Del total de los votos en la provincia, el oficialismo obtuvo el 40.7%, Fuerza Patria el 28.67% y Provincias Unidas el 18.33%. De esta manera, en la jurisdicción que Javier Milei eligió para cerrar la campaña, de las 9 bancas en juego, 4 quedaron en manos de LLA, 3 fueron para el peronismo y 2 para Provincias Unidas (PU).

Javier Milei y Agustín Pellegrini.

De acuerdo a los resultados oficiales con el 90% del padrón escrutado, LLA se impuso a nivel nacional con el 40,84% de los votos, en segundo lugar quedó Fuerza Patria (FP) con 24.50% y tercero salió el frente de PU con 5,12% de los votos. Estos números arrojan que, el oficialismo sumó 64 bancas, mientras que el kirchnerismo renovó 31 y PU 5.

Caren Tepp no acompañará las reformas de Milei, Gisela Scaglia está dispuesta discutirlas

Tras conocerse los resultados, desde el búnker del Fuerza Patria, la diputada electa, Caren Tepp expresó: "Lo que más nos duele, como militantes que entregamos gran parte de nuestra vida a la suerte de los demás, es que no podemos dejar de pensar en todos aquellos y aquellas que la están pasando mal, que están sufriendo y que necesitaban esta noche sentir un alivio. Todavía no pudimos darles ese alivio y eso nos duele. Pero les queremos decir, a los santafecinos y santafecinas que confiaron en nosotros, que tengan la seguridad de que, a esta fuerza política, un porcentaje más o un porcentaje menos, no la va a hacer cambiar. ¡No están solos santafecinos y santafecinas!".

Caren Tepp en el búnker de Fuerza Patria.

Al mismo tiempo, en un intercambio con la prensa, Tepp señaló que el peronismo no pudo conseguir el objetivo de "frenar a Milei" pero se mostró esperanzada con un "proceso de cambio en Santa Fe" que, de acuerdo a ella, "está en marcha". Por otro lado, ante la pregunta sobre cuál va ser su rol en el Congreso y en las alianzas que busca el gobierno nacional para llevar a cabo cambios en la legislación laboral, penal y tributaria, contestó contundente: "no las va a encontrar acá".

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro en el búnker de Provincias Unidas.

Por el contrario, acompañada de Pullaro, la diputada electa pro Provincias Unidas, Gisela Scaglia, sostuvo un discurso antiperonista y se mostró dispuesta a discutir las reformas que propone el oficialismo. "Tenemos dos diputados nacionales y eso es bueno, es una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita. Nosotros le decimos a toda la Argentina y Santa Fe que vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Estamos en condiciones de decir, que con el esfuerzo de todos, hicieron una muy mala elección", señaló la vicegobernadora desde el bunker, y agregó: "Ojalá haya políticas de sensatez en el Congreso... ahí vamos a estar para discutir la reforma laboral y penal".

