Diego Santilli expectante con los resultados en PBA "estamos descontando en Provincia"

El oficialismo logró achicar la distancia con el peronismo en la provincia de Buenos Aires y se prepara para un triunfo a nivel nacional. En ese sentido, el candidato a diputado de la alianza La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, afirmó que están "descontando" puntos en relación a los resultados del pasado 7 de septiembre.

A pesar de que en la boleta figuró la cara del ex candidato, José Luis Espert, que debió renunciar por los vínculos con el presunto narco, Fred Machado, LLA logró revertir los números de septiembre en los que había quedado a 13 puntos de distancia con Fuerza Patria.

“Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”, dijo Santilli, en diálogo con TN, al hacer su ingreso al búnker de LLA en el Hotel Libertador.

A partir de las 21 la Cámara Nacional Electoral comenzará a publicar los resultados oficiales pero con las cifras preliminares el oficialismo espera un triunfo en las legislativas.

Las elecciones legislativas mostraban una fuerte polarización entre el peronismo y LLA a nivel nacional, a pocas horas de que se conozcan los primeros resultados oficiales de los comicios.

Noticia en desarrollo