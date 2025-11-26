Llegaron a la Argentina los primeros cuatro Vehículos de Combate Blindado Stryker 8x8 M1126

El Ejército Argentino anunció el arribo de los primeros cuatro Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) Stryker 8x8 a través de su cuenta oficial de la red social X. El Gobierno nacional adquirió un total de 8 rodados militares modelo M1126 en el marco de un plan destinado a reforzar la movilidad táctica, el transporte de tropas y el poder de fuego de las tropas terrestres. El lote proyectado incluye diferentes modelos operacionales.

Estas máquinas blindadas tienen distintas versiones. Un motor, transmisión, sistemas hidráulicos, ruedas, llantas, diferenciales y las transferencias comunes. A excepción del M1130, vehículo de mando, y el M1133, vehículo de evacuación médica, que tienen una unidad de aire acondicionado. El Stryker cuenta con un motor diésel Caterpillar común en el Ejército de los Estados Unidos.

Exministros de Defensa de Macri respaldaron a Carlos Presti, pero adviertieron sobre posible "confusión de roles"

La primera tanda de vehículos de combate Stryker 8x8 serán asignadas a la X Brigada Mecanizada, que depende del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido. La unidad integra el Ejército Argentino con asiento en la guarnición militar de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

La firma de la Carta de Aceptación se rubricó en julio del corriente año, durante una visita oficial del ex ministro de Defensa, Luis Petri a la ciudad de Washington. Las unidades fueron descargadas en el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles 19 de noviembre el Ejército informó que una comisión de suboficiales conductores de la X° Brigada Mecanizada, con asiento en La Pampa, completó un curso de entrenamiento práctico durante dos semanas en la Base Conjunta Lewis-McChord Washington, Estados Unidos.

El modelo M1126 tiene la capacidad de transportar hasta 9 soldados y está equipado con un motor diesel Caterpillar de 350 caballos de fuerza y puede alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

Luis Petri sostuvo que la designación de Carlos Presti "es acertada y marca un cambio de paradigma en Defensa"

El modelo M1126 de los Vehículos de Combate a Rueda Stryker 8x8 son blindados de combate que dan movilidad, protección y capacidad de fuego a las fuerzas terrestres. El sello distintivo es justamente que están equipados con sistemas de armas, incluidos lanzagranadas y ametralladoras.

Características y equipamiento: vehículos de combate de infantería M1126 Stryker

Su blindaje le proporciona protección contra fuego de armas ligeras, metralla y, en versiones mejoradas, contra explosiones de minas e IED (artefactos explosivos improvisados). Existen más de una docena de versiones, desde transporte de tropas y médicos, hasta versiones equipadas con cañones de 30 o 105 mm, vehículos de mando, reconocimiento o guerra electrónica.

Vehículos Blindado a Rueda Stryker 8x8 M1126

Dentro de sus elementos armamentísticos, incluye visión térmica y tanto el conductor como el tirador tiene un periscopio que le permite ver el exterior del vehículo sin exponerse a peligros. Cuenta con un sistema automático de extinción de incendios con sensores en el motor y los compartimentos de tropas que activan uno o más extintores.

Cómo son los vehículos blindados M1126 Stryker 8x8 que adquirió el Ejército Argentino

Los tanques de combustible están montados en el exterior y diseñados para volar lejos del casco en caso de explosión.

Los Strykers pueden modificar la presión de sus ocho neumáticos para adaptarse a las condiciones del terreno y cuenta con un sistema que avisa al conductor si la velocidad del vehículo es superior a la recomendada por la presión de los neumáticos. No es un vehículo anfibio, pero puede vadear el agua hasta la parte superior de sus ruedas.

