YPF firmó un acuerdo clave para exportar GNL desde Vaca Muerta

La petrolera argentina YPF y la italiana ENI firmaron el cierre técnico de un megaproyecto para producir y exportar 12 millones de toneladas de GNL por año de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los u$s 14.000 millones al año.

El acuerdo, que surge tras ocho meses de negociaciones y una primera reunión entre Javier Milei, Claudio Descalzi y Horacio Marín, prevé iniciar exportaciones antes de 2029 y alcanzar los 30 millones de toneladas anuales en su primera etapa.

Un acuerdo estratégico con proyección global

El CEO de ENI, Claudio Descalzi, destacó la importancia del entendimiento alcanzado: “La firma de este proyecto es bastante importante, lo llamamos descripción final del proyecto técnico. Todos los detalles técnicos ya están terminados”. Según explicó, el siguiente paso será lanzar las licitaciones que definirán los costos y las cifras finales de inversión.

Descalzi subrayó que Argentina posee una de las reservas de gas natural más grandes del mundo, comparables a las de Estados Unidos, el principal exportador global. “Vemos los grandes proveedores, EE.UU. es el primero y tiene la misma fuente de reserva que Vaca Muerta”, puntualizó.

El ejecutivo precisó que el desarrollo de este proyecto se centrará inicialmente en una capacidad de 30 millones de toneladas anuales, lo que representa la primera exportación de gas natural licuado de Argentina al mundo.

“Las alternativas para nosotros son Qatar, América del Norte y en América del Sur, Argentina es la única”, señaló Descalzi, al explicar el valor estratégico de esta asociación. Estimó que la inversión “va a hablar de 250 a 300 mil millones de dólares”, y que los fondos serán distribuidos en varias etapas, priorizando una optimización financiera para reducir costos.

El CEO de ENI también reveló que “tuvimos la primera reunión con Javier Milei hace un mes, en donde se firmó el primer paso, tras un acuerdo de ocho meses. El equipo de YPF hizo en cuatro meses lo que otros equipos hacen en dos años”. Además, destacó la sintonía entre ambas compañías: “Nuestra cultura es bastante similar: cumplir las metas, ser pragmáticos, trabajar. Todo eso encontramos en YPF”.

Por su parte, el CEO de YPF, Horacio Marín, calificó el emprendimiento como un proyecto de escala inédita. “Es un proyecto muy grande que sin ayuda no se puede lograr”, remarcó, y explicó que la asociación con ENI se concretó tras un año de conversaciones: “Hace un año que queríamos hacer fuerte al LNG y ENI nos hizo muchas preguntas, por eso nos convenció y no avanzamos con otras reuniones”.

El objetivo de YPF es que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares anuales desde 2031, apalancado en dos pilares: el avance del petróleo y el desarrollo del GNL. “Estamos haciendo el primer oleoducto de 2.000 millones de dólares entre todas las compañías, sin el Estado ‘bobo’”, afirmó Marín.

El acuerdo se enmarca en una estrategia conjunta con Shell y un próximo socio aún no revelado, dado que se trata de firmas que cotizan en bolsa. Según Marín, la meta es duplicar la producción de gas alcanzada por Vaca Muerta en 2024, lo que implicará la perforación de 800 pozos adicionales.

De cumplirse las proyecciones, el proyecto generará 50 mil empleos directos e indirectos y exportaciones acumuladas por 300 mil millones de dólares entre 2031 y 2050, de los cuales YPF recibirá 100 mil millones. “La inversión es netamente extranjera, como nunca hubo”, remarcó.

Infraestructura clave y horizonte 2029

La etapa inicial del acuerdo contempla el diseño de ingeniería de las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, desde donde se exportará la producción.

Descalzi adelantó que el desafío inmediato será asegurar la financiación del proyecto: “Necesitamos llegar al mercado antes del 2029. Esa es la puerta comercial para finalizar. Necesitamos que este proyecto sea financiable y tener acceso al crédito”.

Según explicó, la estructura financiera prevé que las unidades flotantes puedan sostenerse con un 70% de deuda y el resto de capital, mientras que “en el upstream necesitas todo el capital”.

Por último, con este acuerdo, Argentina da un paso decisivo para convertirse en un nuevo polo energético global, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y el ingreso de capitales extranjeros de magnitud inédita. ENI y YPF sellan así una alianza que combina tecnología, inversión y estrategia geopolítica, con la mirada puesta en el horizonte de 2029, cuando el país podría iniciar su primera exportación de GNL al mundo.

Alcances del proyecto Argentina LNG

El proyecto Argentina LNG contempla en su totalidad la posibilidad de expandir la producción de GNL a 18 millones de toneladas anuales de producción, lo que podría generar exportaciones de GNL y líquidos de gas natural por hasta USD 20.000 millones, según estimaciones en base a precios de mercado esperados.

De esta manera y según señalaron desde la petrolera estatal se generaría la mayor inversión privada en la historia del país y se convertiría así en uno de los desarrollos energéticos más significativos de América Latina, lo que representa mucho más que una inversión. Argentina LNG es una apuesta estratégica por el desarrollo industrial, la generación de divisas y la transición energética, con impacto directo en el crecimiento económico y el posicionamiento global del país.

