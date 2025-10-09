Darío Irigaray, sobre el petróleo: “Crece la producción, pero hay un parate en la actividad”

En diálogo con Canal E, Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, analizó el contraste entre la producción récord de petróleo y la parálisis que afecta al tejido pyme en la cuenca neuquina.

Apoyos internacionales y la disputa por YPF

La Argentina sumó 12 apoyos internacionales en el marco del conflicto judicial por la estatización de YPF, y aunque el fallo todavía no está firme, el impacto político y económico es significativo. “Yo creo que es importante en el sentido de poder ocuparnos en todos los frentes posibles de esto”, sostuvo Irigaray, quien remarcó que “16 mil millones de dólares es un montón de dinero y hoy no se va a definir ya, pero en algún momento se va a tener que resolver”.

Según Irigaray, la clave está en entender el origen de la deuda, que el gobierno argentino busca clarificar en la apelación. Mientras tanto, el mundo sigue observando con atención, en especial por el rol de YPF en la matriz energética del país.

En este contexto judicial y financiero, otro dato llama la atención: la producción de petróleo no detiene su crecimiento y registra cifras históricas, incluso durante un período de desaceleración de la actividad general.

Producción récord, pero con parálisis pyme

“Sí, tal cual, viene creciendo a paso firme, a pesar de que hay una pausa en la actividad, que es lo loco”, explicó Irigaray.

El especialista detalló que, mientras se baten récords de producción de crudo en los últimos dos meses, las pymes proveedoras están paralizadas o trabajan al 50% de su capacidad.

“Hay como un sabor amargo: por un lado crece la producción, pero por otro lado hay impárate en la actividad”, comentó, apuntando que la falta de financiamiento, la incertidumbre electoral y el contexto político nacional hacen que muchas decisiones de inversión estén en pausa.

El impacto sobre las pymes contratistas es directo: “Hace más de seis meses se está percibiendo una permanente consulta de presupuestos, pero no se concretan contratos”, dijo. Muchas de estas firmas están “con la gente parada”, algunas desvinculando personal y otras pagando básicos sin actividad real.

La situación fue alertada por CEIPA (Cámara de Empresas del Petróleo de Neuquén), que informó una caída promedio del 50% en la actividad de sus asociadas. “Hoy lo vemos: todos están bajando gastos, reduciendo todo lo que puedan, pero el recurso humano es lo más complejo”, advirtió Irigaray.

“Muchas empresas me dicen: si yo despido, tengo personal calificado que después es complejo volverlo a contratar”, señaló. Algunas compañías resisten dentro de sus posibilidades, mientras otras ya iniciaron procesos de desvinculación de empleados.

Pese a todo, Irigaray se mostró optimista respecto al futuro de la región energética: “Entendemos que Vaca Muerta no se va a detener. Quizás con otra escala, pero la producción va a seguir creciendo”.

