Monopatines eléctricos en Córdoba: vacío legal impide sancionar infracciones pese a ordenanza vigente

Una mujer con pollera circulando en un monopatín por la avenida Fuerza Aérea, al límite con la Av. Circunvalación, cerca el ingreso a la autopista Córdoba-Carlos Paz, sin casco, sin protección. Un joven en monopatín esquivando autos demorados por tránsito pesado en la Cañada. Un hombre de traje atravesando el semáforo en rojo en la rotonda de Plaza España.

Esas acciones reales ocurrieron en la última semana y se multiplican en diferentes sectores de Córdoba, ciudad que enfrenta una paradoja en materia de movilidad urbana: pese a contar con la Ordenanza 13.320 que regula el uso de monopatines eléctricos desde enero de 2023, la falta de un sistema de patentamiento impide a las autoridades municipales fiscalizar efectivamente y sancionar a quienes circulan en estos vehículos sin cumplir la normativa.

FAdeA presenta el IA-100B en Córdoba: la nueva aeronave de entrenamiento biplaza

El abogado especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni denunció la situación en una entrevista con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, donde se refirió al nivel de peligrosidad de estos dispositivos. "Son vehículos de riesgo que alcanzan muchísima velocidad, porque ya no es como hace cinco años cuando alcanzaban 20 km/h; hoy levantan hasta 80 km por hora", afirmó.

Inspectores limitados a la prevención

Fuentes municipales reconocen que existe un vacío legal que restringe severamente el accionar de los inspectores de tránsito. Saben que, si bien hay una ordenanza vigente, que de alguna manera regula este tipo de aparatos de movilidad, admiten que no los pueden controlar y su intervención debe acotarse exclusivamente al aspecto preventivo.

La limitación resulta evidente: sin un sistema de patentamiento, no existen mecanismos para identificar a los infractores ni imponer sanciones efectivas. Los inspectores solo pueden realizar recomendaciones, pero carecen de herramientas para exigir el cumplimiento de la normativa o aplicar multas.

Propuestas para cerrar el vacío legal

Ante la problemática, Pacharoni propuso una serie de medidas urgentes. "Deben tener una patente, tienen que estar registrados, tienen que tener un sistema lumínico adecuado, tiene que ser obligatorio usar casco y tener un seguro. Esas cuatro aristas son trascendentales, y debería prohibirse el uso varios lugares", planteó.

El especialista explicó que el problema no es exclusivo de Córdoba. "En muchas ciudades del mundo han comenzado a prohibir a estos monopatines que, si bien son prácticos, útiles y ligeros, cuando se conducen con imprudencia y sin las medidas de seguridad se convierten en un riesgo terrible", argumentó.

Abrieron las inscripciones para la Maratón Ciudad de Córdoba 2026: recorridos, fecha y costos

Pacharoni subrayó además otra dimensión del problema: la falta de homologación. "Las homologaciones son muy básicas también. Entonces, cualquier persona particular diseña un monopatín y lo pone a circular en la calle. Es decir, necesitamos estándares mínimos de seguridad", alertó.

La Ordenanza 13.320, vigente desde enero de 2023, establece que los conductores de Vehículos Eléctricos de Movilidad Individual (VEMI) deben tener al menos 16 años, usar casco protector y chaleco reflectivo, contar con seguro obligatorio contra terceros, y circular con luces blancas delanteras y rojas traseras encendidas, además de sistema de alerta sonora. Sin embargo, la ausencia de patentamiento convierte estas exigencias en letra muerta sin posibilidad de fiscalización efectiva.