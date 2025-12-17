La oposición cargó contra el PJ por “vender la mentira” de que se restituye “el 82%” a los jubilados que menos cobran

Con una demora de cuatro horas, se habilitó el plenario de las comisiones de Salud, de Legislación del Trabajo y de Legislación General, en donde el oficialismo puso sobre la mesa la iniciativa del Panal que declara la emergencia previsional para palear el rojo de la Caja de Jubilaciones.

El oficialismo sostiene que con las medidas dispuestas en este proyecto de ley, que buscará aprobar en la maratónica de sesión de esta tarde, se restituye el 82% a los jubilados que menos cobran. "Mentira", afirmaron a coro los halcones radicales (Brenda Austin y Alejandra Ferrero) y juecistas (Walter Nostrala y Viviana Martoccia), y la representante de la izquierda Luciana Echevarría. También el alfonsinista Dante Rossi se pronunció en ese sentido.

La bancada del PJ buscará avanzar con una iniciativa del Ejecutivo bajo el paraguas del proyecto 45.015/L/25 (de Iniciativa Popular de los jubilados) para palear el rojo del sistema previsional. "Buscamos viabilizarlo económicamente porque entendemos que es legítimo", fundamentó Facundo Torres.

La oposición toda reclamó no hablar de que con el proyecto oficialista se busca atender el reclamo de los jubilados. "No tiene nada que ver", afirmó Rossi. La iniciativa del PJ "es puro papel mojado, engañoso, artero y que no es más que un nuevo recorte escandaloso", cruzó Austin.

Al igual que Ferrero, Austin fue la voz cantante de la bancada radical al lanzar la batería de críticas. "Descuentos de hasta 8% a los trabajadores estatales a decisión del gobernador. Están afuera manifestando por el 4% y ahora les duplican el recorte al doble”, abrió fuego la radical. "Como eso va a impactar de lleno en el cálculo de las jubilaciones que se verían muy afectadas deciden crear un adicional no remunerativo para compensar esa caída. Hasta el límite del 82%. No otorga lo que se pide, sino que recortan y compensan lo que pierden", puntualizó.

"Al artículo 58 no lo eliminan. Solo que ahora el gobernador podrá graduarlo estableciendo nuevos parámetros. ¿Menos? No sabemos. Capaz que sí, capaz que no”, cuestionó la opositora al rechazar la delegación de facultades y la discrecionalidad.

"Se pasaron toda la mañana ilusionando a los jubilados diciendo que recuperarían el 82% móvil para que al final lo único que tengamos acá es un recorte fenomenal para que nada cambie. Le mienten en la cara a la gente", remató la integrante de la bancada radical al adelantar el rechazo.

En la misma línea, Ferrero resaltó: "Yo estoy aportando más y nadie me va a garantizar que voy a tener una mejor jubilación después. Eso es lo que le va a pasar a los trabajadores estatales. Van a pagar más y no van a tener una mejor jubilación. Van a sostener el desfinanciamiento causado por ustedes durante estos 25 años".

"Primero, la mal administraron a la Caja; la desfinanciaron, crearon el déficit y ahora trasladan el déficit a los activos y a los pasivos, porque indirectamente este aumento va a lesionar, va a socavar y va a confiscar todas las jubilaciones del sistema previsional de Córdoba", completó la deloredista, quien también se pronunció por la negativa.

"No tiene nada que ver la iniciativa popular que presentaron más de 30.000 jubilados con este proyecto del PJ. Por respeto al esfuerzo que han hecho tantos jubilados por este tema, pido que lo separemos”, reclamó Rossi y remató: "Esto es un parche. Lo otro es de fondo. Esto es un parche para zafar con el rojo de la Caja".

Desde el Frente de Izquierda, Echevarría cargó duro. "Es muy perverso lo que están haciendo, porque se agarran de una iniciativa popular que costó mucho esfuerzo; a diferencia de esto llevó tiempo de discusión y de adhesión de miles de cordobeses para en realidad después no contemplar nada de lo que piden ahí", reprochó la opositora.

Al marcar las diferencias, la representante del MST advirtió que "se plantean la normalización de la Caja y acá plantean la declaración de la emergencia, que es todo lo contrario a normalizar. ¿De qué sirven las emergencias? Para que hagan discrecionalmente lo que se les antoje. Manejar recursos como se les antoje, tomar las medidas que se les antoje. O sea, todo lo contrario, a normalizar", destacó. Y agregó: "Es mentira lo del 82% móvil".

Desde la bancada juecista también adelantaron la negativa a aprobar el proyecto del PJ por “la delegación de facultades" y la "discrecionalidad" que se le otorga al gobierno. "Lo único que teníamos era la palabra de un legislador hablando maravillas de una solución al problema de la de la Caja. Acá no está”, aseveró Nostrala al apuntar contra Torres.

"Vamos a tener dos mentiras que votar. La baja de impuestos y la restitución del 82% y todo lo demás que anunciaron para los jubilados. Mucha propaganda para tratar de instalarlo", fustigó el halcón opositor. "Acá no está reflejado la solución que dijeron esta mañana por los medios. Vuelve a ser una mentira. La verdad lo lamento porque no disfrutamos de que no se resuelva lo del 82% móvil", cerró.