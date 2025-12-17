Una de cal y una de arena para Oscar González: revocan procesamiento y confirman prisión domiciliaria

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento del expresidente de la Unicameral. Oscar Félix González, y al mismo tiempo confirmó el mantenimiento de la detención domiciliaria dispuesta por el juez federal N° 3, Hugo Vaca Narvaja. Lejos de exculparlo, los jueces consideran que falta incorporar una prueba clave antes de resolver la situación procesal del exfuncionario.

En este expediente, a González se le achacan los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado por su condición de funcionario público.

El juez Vaca Narvaja le había dictado el procesamiento al observar un incremento patrimonial apreciable sin justificación y posteriores maniobras de lavado de activos. La defensa, a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini, pidió la nulidad de esa decisión.

La Cámara rechazó la nulidad señalando que la resolución apelada reunía todos los requisitos formales y sustanciales que le dan validez. No obstante, le dio la razón al defensor de González respecto a que el procesamiento fue “prematuro” porque falta incorporar la prueba pericial contable, a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces opinaron que no se trata de una evidencia más, sino de una información dirimente que permitirá definir la existencia o no del presunto enriquecimiento ilícito y el posterior lavado de activos. En base a ese argumento, revocó el procesamiento de Oscar González y solicitó al juez que realice las diligencias necesarias para incorporarla a la mayor brevedad y recién después de su análisis definir la situación procesal del exlegislador.

En cuanto a la prisión domiciliaria monitoreada con tobillera electrónica, la Cámara Federal señaló que se mantienen vigentes los indicadores de peligrosidad procesal por lo que corresponde confirmarla.