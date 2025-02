Caso Oscar González: el juez Vaca Narvaja explicó por qué ordenó la detención y le fijó una caución de $150 millones

El juez federal Miguel Vaca Narvaja explicó este martes por qué ordenó la detención del exlegislador Oscar González, imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y le fijó una caución de 150 millones de pesos.

Argumentos

"El fiscal Maximiliano Hairabedian pidió hace unos días una medida cautelar sobre el imputado. Se analizó la situación, se pidieron informes para verificar algunas cuestiones relatadas por el fiscal y se hizo lugar a la medida", relató el magistrado.

Además señaló que la medida cautelar "intenta frenar una serie de actividades descriptas por el fiscal tendientes por parte de González a distraer o modificar su patrimonio que tiene declarado, sus declaraciones juradas como funcionario público".

"Soy un poco reacio a las afectaciones de la libertad de las personas en virtud del principio de inocencia, salvo que se configure las conductas que la ley determina concatenantes para tomar este tipo de medida. Puede ser el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Vaca Narvaja citó jurisprudencia de su propio juzgado e hizo referencia a la causa CBI. "En el tema de Rodrigo también dictamos una medida cautelar porque estaba intentando enajenar parte de su patrimonio, las circunstancias son similares y ajustadas a ese derecho", añadió.

150 millones de pesos de caución

El juez federal precisó que "hay un par de inmuebles que habría transferido a sus hijos" y que le dictó una caución de 150 millones de pesos.

El monto fue estimado teniendo en cuenta la inflación, "el tipo de delito que se está investigando y el monto involucrado en la causa".

Tobillera electrónica

Cuando se le consultó por qué aún no le habían colocado la tobillera electrónica al exlegislador provincial, respondió: "Se estila solicitar la tobillera, después de dictar la medida cautelar y siempre hay una demora de unos días. Son cuestiones burocráticas de procedimiento".

"En este caso la prisión domiciliaria de González ha sido notificada, se cumple y por supuesto que si se violara se tomarían otras medidas para garantizar que se cumpla. Por lo tanto también es un riesgo muy grande para la persona afectada de abandonar el domicilio y que esto quede en conocimiento del magistrado interviniente porque podría determinar otro tipo de medida coercitiva, que podría ser la prisión efectiva en un establecimiento penitenciario. Pero hoy los establecimientos penitenciarios están repletos", advirtió.

Vaca Narvaja recordó que el imputado tiene "más de 77 años" y que cumple la detención en su domicilio de Villa Dolores porque "es lo que establece la ley para personas con estas calidades y con estas edades".

Medida cautelar

El juez calificó a la medida cautelar como "provisoria". "Por supuesto ha sido ya apelada por la defensa de González, así que ahora va a la Cámara Federal de Apelaciones con los agravios de la defensa. Pero toda medida cautelar es provisoria, se puede mantener o se puede levantar en cualquier momento. Como ha sido tomada por entorpecimiento de la investigación habrá que ver cuándo esta investigación esté más avanzada, completa, en ese caso podría dejar de ser necesaria la medida cautelar adoptada", aclaró.

"En la resolución nosotros hemos destacado, en esto también tenemos ciertos cuidados, la conducta de González poco apegada al cumplimiento de la ley, donde ya se ha tomado razón en diversas causas en donde está imputado, el hecho de las Altas Cumbres, el automóvil que conducía, de la licencia de conducir. Esto ha sido ponderado también en la resolución que se tomó sobre la medida cautelar solicitada por el fiscal", argumentó Vaca Narvaja.

Finalmente dijo que aún no decidió cuándo le tomará declaración a González, aunque "será en el menor plazo posible". "No lo tengo decidido. Se puede declarar actualmente por Zoom, tiene los mismos efectos que una declaración presencial pero lo veremos", concluyó el magistrado.

Ortiz Pellegrini: “Es falso que no hayamos cumplido con el requerimiento de Hairabedian”

La palabra de la defensa de González

El abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, aseguró que son "absurdos" los motivos por los que fue detenido su defendido.

"El cambio de titularidad de los bienes, debo aclarar, que no es un motivo para insolventarse porque en el juicio existe participación de la Provincia. De tal manera que si eventualmente surgiere una conducta existe seguridad que va a ser pagada, Por cierto no tiene nada que ver acá si el seguro quiebra, no paga, etc, porque es la Provincia la que participa del juicio y no puede quebrar", indicó el letrado.

"Ya hemos apelado. Lo fundamentaremos en su momento en la Cámara, pero me parece sinceramente que son absurdos", cerró Ortiz Pellegrini.