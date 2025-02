Oscar González está detenido por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El exlegislador Oscar González fue detenido en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Teniendo en cuenta la edad de González (77 años), por disposición de la Justicia permanecerá detenido en su domicilio particular con tobillera.

La legisladora Luciana Echevarría presentó una denuncia penal contra González por presunto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Esa acusación fue tenida en cuenta por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian para imputar al exministro y pedir su detención.

La acción judicial que realizó Echevarría estuvo vinculada tanto al patrimonio del acusado como al trágico siniestro vial en 2022 en las Altas Cumbres, que dejó una víctima fatal y dos adolescentes con heridas graves. Es que ese hecho involucró un vehículo de alta gama destinado exclusivamente a funciones legislativas, pero que González utilizó para fines personales, lo que, según la denuncia de la legisladora, constituye malversación de bienes públicos.

Comenzó el juicio a Edgar Bacchiani: dijo que compró 14 inmuebles y cinco autos de alta gama en sólo tres años

Además, la investigación que el exlegislador estaba conduciendo con un carnet no válido. El dirigente, que acumulaba infracciones de tránsito, tenía una licencia otorgada por el municipio de Las Tapias, pese a no tener domicilio legal en esa localidad.

Las declaraciones juradas de González son otro punto clave de la denuncia: incluyen inmuebles declarados con valores notoriamente bajos, como departamentos en ubicaciones privilegiadas de Córdoba que fueron transferidos a sus hijos después del siniestro vial.

Defensa

El abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, sostuvo que se enteró “por la prensa” del pedido de detención realizado por Hairabedian, hace unos días. “En primer lugar, no es cierto que no hayamos contestado. En dos oportunidades nos presentamos ante el fiscal de Estado de la Provincia. La primera respondiendo la intimación del señor fiscal, y la segunda diciendo que ya la habíamos respondido”, explicó el letrado.

“Como tuve dudas de que esta respuesta podía omitirse al fiscal judicial, que de acuerdo al oficio recibido el que tiene que comunicar es el fiscal de Estado de la Provincia, fui directamente al juez Vaca Narvaja en el mes de noviembre y diciembre y presenté copias de mis respuestas”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además, señaló que “hay un error” y que “el fiscal no se ha enterado debidamente que yo contesté las intimaciones que me hiciera”. “Digo que hay un error porque acá interviene la Fiscalía Federal 2 y el fiscal corresponde al número 3. Posiblemente, hay un error administrativo de los empleados que no le han dicho”, precisó.

Tragedia de las Altas Cumbres

El siniestro vial ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, alrededor de las 15.45, en el Camino de las Altas Cumbres (ruta E-34), a pocos metros del Paraje Niña Paula y a escasos kilómetros de Mina Clavero.

Oscar González conducía un BMW 1 negro, que estaba a disposición de la Justicia y se dirigía hacia Traslasierra. A causa del impacto, murió la docente Alejandra Bengoa, conductora del Renault Sandero que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba. En el vehículo viajaban sentadas en la parte trasera su hija Marina y la amiga Alexa. Ellas resultaron con graves lesiones: Marina se recuperó sin secuelas, pero Alexa quedó parapléjica.

En esta causa el exministro deberá responder como supuesto autor de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.