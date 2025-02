Comenzó el juicio a Edgar Bacchiani: dijo que compró 14 inmuebles y cinco autos de alta gama en sólo tres años

Edgar Adhemar Bacchiani (48) llegó detenido a la Cámara 10a. del Crimen donde se abrió la audiencia de debate oral y público por medio centenar de estafas perpetradas en Córdoba. Esa es la cantidad de querellantes que iniciaron acciones penales. Hay decenas que accionaron civilmente y cientos en Catamarca que también le reclaman por el dinero invertido.



Tan sólo en el expediente que se tramita en los tribunales locales, se calculan perjuicios por más de $370 millones y más de US$ 1 millón.



A las 10, esta mañana el presidente del tribunal, Carlos Palacio Laje, abrió la audiencia. El fiscal Gustavo Arocena, las querellas particulares y los defensores de Bacchiani, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco acordaron no leer la totalidad de la acusación.

Bacchiani

Inmediatamente el acusado fue interrogado sobre sus condiciones personales. Allí fue cuando comenzó a enumerar con solvencia todas las propiedades registradas a su nombre. Además de la casa donde vivía, cuya titularidad comparte con su exesposa, dijo que tenía campos, lotes, casas construidas en San Fernando del Valle de Catamarca y el interior de esa provincia. En total, citó 14.



La más grande es un campo de 4.000 hectáreas ubicado en proximidades de la Avenida Circunvalación, en el ingreso a Catamarca desde Tucumán. También refirió tener un departamento en Córdoba Capital, en la primera cuadra de la calle Bolívar.



Cuando el vocal Juan José Rojas Moresi le preguntó en qué período había adquirido todos esos inmuebles, respondió que fue “a partir de los 42 años”. Es decir que en tres años -antes de ser detenido- sumó un caudal millonario, teniendo en cuenta que también compró entre el 2019 y el 2021 cinco vehículos de alta gama, entre los cuales dos autos Mercedes Benz y dos camionetas Amarok. No obstante, aclaró que en la actualidad ya no posee rodados a su nombre.



En relación a sus ingresos dijo que cobraba $500 mil como Ceo de Adhemar Capital y $10 millones mensuales como trader personal; es decir operaciones que él realizaba en forma particular. Además, integra una sociedad con otras dos personas en la franquicia de Medialunas calentitas por la que explotan comercialmente tres locales, también en Catamarca.

Cuarto intermedio

Después de este trámite inicial, Moreno y Sánchez del Bianco solicitaron al tribunal la suspensión de la audiencia señalando que no habían tenido tiempo para conversar con Bacchiani sobre la estrategia defensiva. El presidente Palacio Laje lo corrigió y advirtió que el juicio ya se encontraba en marcha, no se suspendía y dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes próximo.