Feriado en CABA: cómo funcionan los servicios públicos este lunes 24 de noviembre

El Gobierno de CABA difundió el cronograma de funcionamiento de servicios públicos para el feriado del lunes 24 de noviembre, debido a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. La atención en los hospitales públicos de la ciudad se concentrará en las áreas críticas y de emergencia. En tanto que, el servicio de recolección de residuos funcionará en sus horarios habituales, sin modificaciones por el fin de semana largo.

Por otra parte, los consultorios externos no brindarán servicio. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán solo en casos de urgencia, suspendiendo las cirugías programadas.

Cómo funcionará el servicio de recolección de residuos en CABA

La disposición impacta en áreas como el transporte, la administración y los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá servicios con frecuencias y horarios reducidos, mientras que otros brindarán atención.

Hospital de clínicas de la Ciudad de Buenos Aires

Los bancos permanecerán cerrados durante el nuevo feriado nacional este 24 de noviembre , no se ofrecerá atención presencial, como así tampoco se ejecutarán trámites por ventanilla. Las operaciones bursátiles y cambiarias se encuentran suspendidas, reanudándose el martes 25 de noviembre.

En cuanto a la gestión administrativa, oficinas como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y Rentas, así como las Sedes Comunales, no atenderán al público.

En tanto que, la actividad del Registro Civil se restringirá a una guardia de defunciones, con un horario acotado de 9 a 12 horas.

Cómo funcionará el transporte público durante el feriado del 24 de noviembre en CABA: colectivos, subtes y trenes

El servicio de colectivos en CABA aplicará la frecuencia de los días domingo a lo largo de este lunes, en el marco del feriado nacional este 24 noviembre. Al ser catalogado de esta forma por el Gobierno nacional , existe una diferencia en el funcionamiento de los vehículos públicos en relación a las jornadas establecidas como “no laborables”.

El Subte y Premetro funcionarán el lunes 24 de 8 a 22 horas y de 8 a 21 horas, respectivamente.

Tren Sarmiento

Asimismo, las líneas de trenes Roca, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa operarán con horario de feriado. Las líneas Mitre y San Martín presentarán un servicio limitado o con cronograma especial debido a trabajos de obra en las vías.

Por otra parte, los servicios esenciales de seguridad y emergencia, incluyendo la Policía de la Ciudad, Bomberos, los números 911 y 103, Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, asegurarán su operatividad a través de guardias activas las 24 horas.

Operatividad del estacionamiento medido y peajes en CABA

Durante el desarrollo del feriado de este lunes 24 de noviembre, el estacionamiento medido se encontrará inhabilitado en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las autoridades de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad permitirá estacionarse sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo en los días hábiles de 7 a 21.

Por otro lado, estará prohibido ubicar el auto sobre avenidas o calles donde está prohibido parquear las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías.

Por último, los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

