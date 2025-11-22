sábado 22 de noviembre de 2025
SOCIEDAD
Servicios

Aguinaldo en cuotas y sueldos atrasados: tensión entre la UTA y las empresas de transporte

El conflicto crece en medio de los reclamos de empresas por subsidios. Hay demoras en los pagos y la propuesta de abonar en cuotas, medida rechazada por el sindicato.

Los colectivos aumentaron casi un 10%.
Los colectivos aumentaron casi un 10%. | reperfilar.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que realizarán paro en todas las empresas en caso de que "no paguen en diciembre sueldos y medio aguinaldo en tiempo y forma".

A través de un comunicado de prensa, Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA, indicó en una entrevista en AM 990 que “en cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar".

En ese sentido, Caligari expresó: "Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida".

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Comunicado de la UTA

El conflicto se profundiza en un contexto de fuerte tensión financiera entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional. Las empresas de transporte denuncian demoras en la transferencia de subsidios y, como respuesta, plantearon la posibilidad de abonar el aguinaldo en seis cuotas y los salarios en dos tramos, una medida que la UTA rechazó de manera tajante.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), los incrementos de tarifa en el AMBA y el rediseño en la estructura de subsidios no progresaron el contexto financiero de las empresas ni la calidad de los servicios.

Paro de colectivo

De acuerdo a los cálculos del sector empresario, el precio real del pasaje sin subsidio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en $1.713, mientras que la tarifa técnica es de $1.092.

mc.

También te puede interesar
En esta Nota