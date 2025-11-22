La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que realizarán paro en todas las empresas en caso de que "no paguen en diciembre sueldos y medio aguinaldo en tiempo y forma".

A través de un comunicado de prensa, Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA, indicó en una entrevista en AM 990 que “en cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar".

En ese sentido, Caligari expresó: "Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida".

El conflicto se profundiza en un contexto de fuerte tensión financiera entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional. Las empresas de transporte denuncian demoras en la transferencia de subsidios y, como respuesta, plantearon la posibilidad de abonar el aguinaldo en seis cuotas y los salarios en dos tramos, una medida que la UTA rechazó de manera tajante.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), los incrementos de tarifa en el AMBA y el rediseño en la estructura de subsidios no progresaron el contexto financiero de las empresas ni la calidad de los servicios.

De acuerdo a los cálculos del sector empresario, el precio real del pasaje sin subsidio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en $1.713, mientras que la tarifa técnica es de $1.092.

