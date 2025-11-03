La autopista Perito Moreno eliminó el pago manual y se deberá abonar con TELEPASE.

La autopista Perito Moreno eliminó el pago manual y se convirtió en la segunda traza porteña en operar bajo el sistema de peaje 100% automático, sin cabinas ni barreras. Es importante destacar que quienes transiten sin contar con el servicio TELEPASE, activo serán sancionados con una multa que asciende a $119.776,50.

El cambio, impulsado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) incorpora el sistema free flow o de “flujo libre”, de manera que los vehículos ya no deben detenerse para abonar el peaje.

En ese contexto, los pórticos instalados sobre la traza leen automáticamente las patentes y registran el paso, agilizando la circulación y reduciendo los embotellamientos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia del esquema anterior, AUSA confirmó que ya no existe la posibilidad de realizar el pago posterior mediante el portal de cobranzas, como ocurrió durante el período de adaptación de la Autopista Illia.