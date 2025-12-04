El próximo fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Virgen de Concepción será el 8 de diciembre y el anteúltimo del año, por lo que los porteños tienen la oportunidad de hacer pequeñas escapadas en tren a pueblos dentro de la provincia de Buenos Aires.

Con servicios que parten desde Plaza Constitución, Once y Retiro, estas localidades permiten disfrutar de una salida diferente, accesible y con buena conexión ferroviaria.

Pueblos pintorescos a menos de 120 km de Buenos Aires para un fin de semana | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos pueblos para visitar el próximo fin de semana largo en tren, a pocas horas de Buenos Aires

Chascomús (Línea Roca)

Con su famosa laguna, este destino se volvió un clásico de las escapadas bonaerenses. Además del paseo costero, se puede recorrer la Catedral, el Museo Pampeano y el casco histórico. La estación queda cerca del centro y hay transporte local.

Aquellas personas que deseen ir a Chascomús en tren el próximo fin de semana largo, deberán abonar el siguiente precio de los boletos:

Pullman: $11.790 c/u.

Primera: $9.990 c/u.

Horarios de salida de Trenes Argentinos a Chascomús

Hasta el 11 de diciembre, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Desde el 12 de diciembre, pasan a ser tres viajes de ida y vuelta por día, con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Chacabuco

Ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Chacabuco es una ciudad tranquila, ideal para escapadas de fin de semana que combinan historia, espacios verdes y buena gastronomía.

Se encuentra a menos de tres horas de Buenos Aires, por lo que es un lugar ideal para quienes desean disfrutar del aire libre, descubrir rincones culturales y recorrer paseos típicos del interior bonaerense.

Algunos de sus atractivos principales son el Parque Recreativo Municipal, la Laguna de Rocha, el Museo y Archivo Histórico de Chacabuco “Domingo Faura”, entre otros.

Escapadas exclusivas: seis destinos de lujo para disfrutar los fines de semana XL

Cuánto sale ir a Chacabuco en tren

T1 (lunes, viernes y domingos)

Pullman: $12.050 c/u.

Primera: $10.040 c/u.

T2 (martes, miércoles, jueves y sábado)

Pullman: $10.000 c/u.

Primera: $8.400 c/u.

Horarios de salida de trenes a Chacabuco

Funcionan tres servicios semanales que parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, y desde Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:55.