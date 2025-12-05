El viernes 5 de diciembre se presenta con temperaturas elevadas en el centro de Argentina, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con máximas que rozarán los 34 °C.

Las condiciones se mantendrán estables en esta región, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas fuertes en varias provincias del norte argentino, con riesgo de lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 5 de diciembre

La jornada en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense se caracterizará por un calor intenso, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima que podría alcanzar los 34 °C. El cielo estará entre algo y parcialmente nublado, con una humedad elevada y un índice UV alto. Se recomienda no exponerse al sol en exceso, especialmente durante las horas centrales del día, por el riesgo a golpes de calor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Máxima alerta solar: el índice de rayos UV será extremo en gran parte de Argentina y representa un serio peligro para la salud

Clima viernes 5 de diciembre

En la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el noreste, las condiciones serán similares: un ambiente caluroso y mayormente soleado. El viento soplará leve del sector norte, contribuyendo a la sensación térmica elevada. La probabilidad de precipitaciones es muy baja para la mayor parte de la región. Se espera que el alivio térmico recién llegue hacia el fin de semana.

Cómo estará el clima en el resto del país

Varias provincias del norte de Argentina se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y el norte de Mendoza son las más afectadas, con temperaturas máximas que rondarán los 31 °C a 33 °C, pero con inestabilidad.

Alerta amarilla y naranja viernes 5 de diciembre

En el centro y oeste del país, como en San Luis y las provincias de Cuyo, las temperaturas también serán elevadas, con máximas de hasta 35 °C y cielo mayormente despejado. En la Patagonia, el clima será más fresco, con vientos moderados y temperaturas que oscilarán entre los 13 °C y 20 °C, manteniendo condiciones de mayor estabilidad.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El fin de semana traerá un descenso moderado de las temperaturas en la franja central del país. Para el sábado, en la Ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 28 °C y una mínima de 18 °C, con un aumento de la nubosidad y muy baja posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde o noche.

Científicos que monitorean al cometa 3l/ATLAS revelaron la emisión de un 'latido cósmico' cada 16 horas

El domingo continuará el alivio térmico, con temperaturas que no superarán los 25 °C de máxima en Capital Federal, y mínimas de 15 °C a 17 °C. Esta tendencia de moderación se mantendrá al inicio de la próxima semana. Es crucial seguir las alertas del SMN por fenómenos de inestabilidad que podrían activarse en el Litoral y el noroeste argentino.