En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) se pronostica para este 5 de diciembre un índice de radiación ultravioleta máximo que alcanzará niveles de 11, lo que lo ubica en la categoría de riesgo extremo ("muy poco saludable"). Se deben extremar las precauciones por la intensidad del sol, que aumenta notablemente en verano, en especial entre las 10 y las 16 horas.

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros organismos, amplias zonas de Argentina, incluyendo el Litoral, Cuyo y gran parte de la Patagonia, también presentarán índices de radiación UV en categorías alto a extremo (entre 8 y 11+). Esto implica un riesgo de daño solar muy elevado para la piel y los ojos, especialmente durante jornadas de exposición prolongada.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar internacional, promovida por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indica la intensidad de la radiación ultravioleta solar que llega a la superficie terrestre en un día y lugar determinados. Su valor se expresa en una escala que comienza en 0 y puede superar el valor de 11, clasificado como "extremo".

El IUV se clasifica en categorías que van de bajo (1-2) a extremo (11+). Cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo de sufrir lesiones cutáneas y oculares por la exposición al sol. Es crucial conocerlo porque, a partir de un valor de 3, la OMS recomienda empezar a aplicar medidas de protección solar, permitiendo a la población tomar decisiones informadas para prevenir efectos adversos a corto y largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo ambiental para el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma. La radiación UV daña el ADN de las células cutáneas, lo que con el tiempo puede provocar un crecimiento celular descontrolado. Además, el sol es responsable del envejecimiento prematuro de la piel y de la aparición de manchas.

A corto plazo, la radiación UV también puede causar quemaduras solares (eritema), que son dolorosas y aumentan significativamente el riesgo de daño acumulativo. No solo la piel está en peligro: la OPS advierte que los ojos pueden sufrir lesiones graves como cataratas, pterigión y fotoqueratitis, especialmente por la exposición prolongada y sin la protección adecuada.

Recomendaciones para el cuidado personal

Ante un índice UV alto o extremo, la OMS recomienda encarecidamente evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, que generalmente son entre las 10 y las 16 horas. Si es inevitable salir, se debe buscar activamente la sombra y no depender solo de la sensación térmica, ya que la radiación UV es peligrosa incluso en días nublados o frescos.

Las medidas de protección personal son esenciales. Se debe usar un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, aplicándolo generosamente y volviendo a aplicarlo cada dos horas, o inmediatamente después de nadar o transpirar. Además, es vital usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, sombreros de ala ancha y gafas de sol que filtren el 99% o 100% de los rayos UVA y UVB.