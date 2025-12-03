El miércoles 3 de diciembre, Argentina experimentará un marcado contraste climático. La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense verán el retorno del calor con cielos soleados y un alto índice UV. No se esperan lluvias en la región central, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por fuertes tormentas en provincias del norte, con riesgo de granizo y abundante caída de agua.

La jornada será cálida en la franja central del país. Se recomienda extremar los cuidados por la elevada radiación solar, especialmente entre las 10 y las 16.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 3 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el Conurbano bonaerense, se pronostica un día de pleno sol con un importante repunte térmico. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C. Habrá vientos leves del sector oeste, con una probabilidad de precipitación cercana a cero.

El tiempo en Argentina este miércoles 3 de diciembre

El alto índice de radiación ultravioleta (UV) será una característica de la jornada en CABA y la Provincia de Buenos Aires, demandando el uso de protección solar. La sensación térmica por la tarde podría superar el valor de la máxima, intensificando la percepción del calor en Capital Federal y sus alrededores.

Cómo estará el clima en el resto del país

Las provincias del norte argentino enfrentan el clima más severo, con alertas vigentes por tormentas fuertes a localmente severas, según el SMN. Zonas de Tucumán, Salta, Jujuy y Formosa podrían experimentar intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Se esperan acumulados de precipitación significativos.

Alerta amarilla para este miércoles 3 de diciembre

En el resto del país, las condiciones serán más estables. El centro y Cuyo verán temperaturas cálidas y cielos despejados, aunque áreas puntuales en el sur de Córdoba podrían tener inestabilidad. En la Patagonia, las temperaturas serán más frescas, con predominio de viento y menor nubosidad.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia cálida se afianza en el área central y el norte, con máximas que superarán los 30 °C para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre en la Capital Federal. La estabilidad con sol y escasa probabilidad de lluvia se mantendrá en CABA y la provincia de Buenos Aires, con mínimas que se ubicarán entre 18°C y 20°C.

El pronóstico extendido a nivel nacional no descarta el desarrollo de nuevas áreas de inestabilidad y posibles alertas por calor extremo en el centro y norte durante el fin de semana. Es crucial seguir las actualizaciones del SMN, ya que la combinación de altas temperaturas y radiación solar exige prevención constante.