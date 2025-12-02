El martes 2 de diciembre estará marcado por un leve ascenso de las temperaturas, especialmente en la zona central del país y el norte, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada soleada y cálida. Sin embargo, el resto de Argentina presentará condiciones más variadas, con probables tormentas y fuertes vientos en el extremo sur. Es clave monitorear las alertas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 2 de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense disfrutarán de un día con temperaturas agradables. La mínima se ubicará cerca de los 15 °C, con una máxima pronosticada que podría alcanzar los 27 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos leves.

Se recomienda extremar las precauciones por la radiación solar; el índice UV será Alto en la región central de la Provincia de Buenos Aires. La humedad se mantendrá en niveles moderados, favoreciendo un ambiente templado y estable. Las condiciones son propicias para actividades al aire libre, sin riesgo de tormentas fuertes.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino vivirá una jornada de calor, con máximas que superarán los 30 °C en provincias como Formosa y Chaco. El cielo estará mayormente despejado. Por el contrario, la región de Cuyo y el Noroeste experimentarán una tarde cálida, aunque con temperaturas ligeramente inferiores a las de la región del NEA.

Clima martes 2 de diciembre

En el Sur, las condiciones serán más inestables. El SMN podría emitir alertas, previendo fuertes vientos y posibles tormentas en áreas de la Patagonia. Las mínimas serán bajas en Tierra del Fuego, rondando los 4 °C, mientras que las máximas en el norte de Río Negro y Neuquén podrían llegar a los 22 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia de ascenso de la temperatura se consolidará a partir del miércoles 3 de diciembre, con máximas que superarán los 30 °C en la mayor parte del centro y norte del país. En la Capital Federal se espera un pico de calor a mediados de la semana, antes de un posible cambio de masa de aire. El índice UV se mantendrá en niveles muy altos.

Para el final de la semana, se prevé el regreso de la inestabilidad. Un frente frío podría generar tormentas fuertes sobre la Provincia de Buenos Aires y otras zonas del Litoral y Centro. Los fenómenos se concentrarían con mayor intensidad entre el jueves y el viernes, haciendo necesario revisar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional.