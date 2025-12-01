La UBA realizó testeos de VIH y sífilis en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó adelante testeos y actividades orientadas a la prevención de la transmisión del virus y de enfermedad, con el objetivo de promover la concientización y el apoyo a las personas portadoras de VIH.

La iniciativa va a contrapelo del Gobierno Nacional, que este año fue denunciado por la Fundación Huésped por no haber ejecutado presupuesto para prevenir la enfermedad. Lo que resulta aún más grave en un contexto de aumento de las infecciones de transmisión sexual como el sífilis y la hepatitis b, que estaban erradicadas en el país pero que volvieron a aparecer, sobre todo en jóvenes de 15 y 39 años.

“Esta actividad tiene que ver con concientizar sobre una enfermedad que afortunadamente cada vez se lleva menos vidas gracias a la divulgación, la investigación científica y la atención médica. Paradójicamente en un momento donde tanto la ciencia como la salud pública están tan golpeadas y poco reconocidas. Sin embargo no tenemos que bajar los brazos y debemos continuar sacando la Universidad a la calle para orientar, ayudar y asistir a nuestra comunidad”, expresó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

En articulación con la Asociación Farías y Subterráneos de Buenos Aires, la UBA desarrolló una acción especial en la Línea H de subte, donde una formación fue intervenida simbólicamente. Durante el recorrido, voluntarios de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) dieron información a los usuarios, mientras bandas en vivo y DJs acompañaron la propuesta con actividades artísticas orientadas a la concientización.

Testeos y campaña de prevención del Sida realizado por la UBA.

Al llegar a la estación de la Facultad de Derecho donde la jornada continuó con un operativo del programa “UBA en Acción” abierto a todos los vecinos y vecinas, que, demás de los testeos incluyó acciones de atención primaria de la salud (control de presión arterial y glucotest), consejería nutricional, consultorías kinesiológicas, determinación de grupo sanguíneo, atención odontológica, psicológica, oftalmológica y veterinaria, entre otras.

En paralelo, en el hall central del Hospital de Clínicas de la UBA se llevó a cabo también una jornada de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C, junto con un espacio de vacunación e información sobre infecciones de transmisión sexual, destinada a fortalecer la prevención y el acceso a la salud.

Del acto de apertura participaron Emiliano Yacobitti, diputado y vicerrector de la UBA; Jorge Pasart, secretario de Extensión Universitaria; y Matias Rojo, Consejero Superior de la Universidad; junto a la actriz Virginia Lago (Madrina de la Asociación Farías); el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez; y otras autoridades.

