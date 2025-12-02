“Un productor que invirtió mucho dinero y un clima que acompañó muy bien”, las razones detrás de la cosecha récord de trigo

Con el fin de analizar el momento histórico que atraviesa el trigo en Argentina, con una campaña que ya se proyecta como récord y un nuevo liderazgo en la cadena, este medio se contactó con Gonzalo Agusto, presidente de la Asociación Argentina de Trigo y economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

“Es un honor estar siendo el presidente de la Asociación Argentina de Trigo, pero no deja de ser también un gran desafío”, sostuvo Gonzalo Agusto. Y aclaró por qué: “Vamos a tener una cosecha récord, más de 25 millones de toneladas, y eso nos plantea un gran desafío, porque tener más cantidad de producto implica tener que colocarlo en distintos mercados”.

Cuáles son los factores que determinaron la gran cosecha de trigo

Las estimaciones actualizadas marcan 25,5 millones de toneladas, un crecimiento del 37% respecto al año pasado y un 14% por encima del anterior récord de 2021/22. Con ese volumen, el país volvería a ocupar el cuarto puesto mundial de exportadores. En este contexto, explicó que esta performance es producto de dos factores: “Un productor que invirtió mucho dinero y un clima que acompañó muy bien”.

Sin embargo, no todo es viento a favor. Agusto advirtió una fuerte presión bajista en los precios internos y externos: “Tenemos una gran caída en los precios. A nivel internacional, los principales exportadores están teniendo volúmenes muy grandes”. A eso se suma el impacto impositivo: “El trigo argentino está siendo castigado con una exportación del 9,5%, eso afecta directamente al productor”.

Argentina y la búsqueda de competitividad

El salto productivo obliga a Argentina a reforzar su presencia en el exterior. “Para competir con los mercados que tienen los otros países, tenemos que salir con un precio más barato”, admitió.

El entrevistado insistió en que la relación estable con los compradores internacionales es clave: “Cuando uno no cumple con lo que dice o va cambiando las reglas de juego, eso hace que se abran o se cierren mercados”.

En medio del entusiasmo por el récord aparecieron dudas sobre la calidad proteica del trigo. “Todavía la cosecha está avanzando, pueden ser problemas puntuales”, comentó. También recordó que el mercado ya prevé penalizaciones o bonificaciones según el estándar del grano: “Hay un precio que se negocia y luego sobre ese precio, si hay determinadas calidades, el productor puede recibir una bonificación o un descuento”.