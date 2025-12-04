El jueves 4 de diciembre estará marcado por un intenso calor en gran parte de Argentina, con temperaturas máximas que podrían rozar los 40 °C en el norte y centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones de inestabilidad climática se mantienen, y se prevén tormentas aisladas especialmente en la tarde y noche, afectando varias regiones, incluyendo el oeste bonaerense. Se recomienda tomar precauciones por las altas marcas térmicas y la humedad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 4 de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense tendrán una jornada muy calurosa. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 21 °C y una máxima que podría alcanzar los 34 °C a 35 °C. Se espera cielo despejado por la mañana, volviéndose algo nublado por la tarde, con alta sensación térmica y un índice UV muy elevado. La humedad persistirá alta.

Clima jueves 4 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las máximas también serán elevadas, superando los 30 °C en muchas localidades, como Bahía Blanca y el oeste provincial, llegando hasta 35 °C. Existe probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, especialmente en el oeste, lo que podría generar inestabilidad. Los vientos serán leves a moderados del sector norte y noreste.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

El sector central de Argentina, incluyendo provincias como Córdoba, San Luis y el sur de Santa Fe, experimentará un fuerte aumento de las temperaturas, con máximas que se acercarán a los 38 °C. En Mendoza, por ejemplo, se pronostica una máxima de 38 °C con inestabilidad y tormentas aisladas por la noche. Rige alerta por calor.

Hallazgo impactante del cometa 3I/ATLAS: detectaron erupciones de “volcanes de hielo”

El norte del país será la zona más afectada por la ola de calor, con temperaturas que pueden llegar a los 40 °C o más en Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Se esperan también condiciones de inestabilidad con potencial de tormentas fuertes. La Patagonia, en cambio, presentará valores más moderados, aunque con marcas cálidas en el norte (Río Negro) y frescas en el extremo sur.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 5 de diciembre el calor persistirá y se intensificará, con máximas en CABA que podrían alcanzar los 33 °C o más. La inestabilidad se mantiene, con un incremento en la probabilidad de tormentas fuertes en el centro y este del país, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, que podrían generar un alivio térmico hacia el fin de semana.

El fin de semana se anticipa un alivio en las temperaturas en el centro y parte del norte, debido al avance de un frente frío que causaría la caída de las marcas térmicas y nuevas precipitaciones. El SMN mantiene monitoreadas las alertas, especialmente para zonas cuyanas y del Litoral, donde las tormentas serán significativas antes de que llegue la masa de aire más fresco.