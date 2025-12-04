El pronóstico del índice de radiación ultravioleta (IUV) para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para el jueves 4 de diciembre se sitúa en el nivel extremo (11 o 12). Este valor máximo, en las horas centrales del día, representa la categoría de mayor riesgo de daño para la piel y los ojos por la exposición solar sin protección.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes complementarias, amplias zonas de Argentina, especialmente en el centro y norte, mantendrán niveles de IUV muy alto o extremo (igual o superior a 8). Se reitera la necesidad de protección en Cuyo, el noroeste (NOA) y el noreste (NEA) en las horas pico de radiación.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada, reconocida a nivel internacional, que describe la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) proveniente del sol sobre la superficie de la Tierra. Esta escala se creó para informar a la población sobre el nivel de riesgo y las medidas de protección. Se mide en una escala que comienza en 0 (bajo) y asciende, siendo los valores iguales o superiores a 8 considerados de riesgo muy alto o extremo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de un valor de 3 (moderado) ya deben aplicarse medidas de protección. Cuanto más alto es el IUV, mayor es la posibilidad de sufrir lesiones en la piel y los ojos, y menor es el tiempo que tarda el daño en producirse. Este indicador ayuda a limitar la exposición y prevenir los efectos nocivos acumulativos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos UV, tanto UVA como UVB, es la principal causa de cáncer de piel, incluyendo el melanoma. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que si bien una cantidad pequeña de UV es necesaria para la producción de vitamina D, un exceso provoca efectos nocivos. Además del cáncer, la radiación solar daña las células de la piel, causa quemaduras solares y acelera el envejecimiento cutáneo.

A la par, los ojos también corren peligro. La OMS señala que la exposición prolongada a los rayos UV contribuye significativamente a la aparición de cataratas, una de las principales causas de ceguera en el mundo. La radiación UV también puede provocar lesiones oculares agudas. Por esta razón, la protección debe ser integral.

Recomendaciones de cuidado personal

Ante un índice UV alto o extremo, como el pronosticado para este jueves, es fundamental limitar la exposición al sol, especialmente en las horas centrales del día, que suelen ser entre las 10 y las 16. La OPS y la OMS aconsejan buscar activamente la sombra y utilizar la ropa como primera barrera de defensa, incluyendo prendas de tejido tupido, sombreros de ala ancha y gafas de sol envolventes que ofrezcan 99% a 100% de protección contra los rayos UVA y UVB.

La segunda medida clave es la aplicación rigurosa de protector solar. Se recomienda usar un filtro de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior en todas las áreas de piel expuesta. Este debe aplicarse generosamente unos 30 minutos antes de salir y repetir la aplicación cada dos horas, o inmediatamente después de sudar intensamente o nadar. Es crucial proteger de manera especial a bebés y niños, manteniéndolos a la sombra.