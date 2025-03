Bullrich anunció que tomará "medidas especiales" con los hinchas de fútbol que marcharán con los jubilados

Después de que hinchas autoconvocados de diferentes clubes organizaran una marcha para acompañar a los jubilados al Congreso de la Nación el próximo miércoles 12 de marzo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que habrá "medidas especiales" para los que asistan. "Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar algo más si comienzan a ir", aseguró antes de confirmar que se le realizó una denuncia al periodista Diego Brancatelli, uno de los principales impulsores de la acción, por "incitación a la violencia".

La funcionaria se manifestó acerca de las protestas que realizan grupos de jubilados todos los miércoles frente al edificio legislativo, en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. En el último reclamo se sumaron los hinchas del Club Atlético Chacarita Juniors, a quien Bullrich identificó como parte de la "barrabrava", y a partir de entonces hinchadas de distintos equipos de fútbol aseguraron su participación en la próxima marcha.

Hinchas de Chacarita chocaron con policías en la marcha de jubilados y prometen volver: "Qué quilombo se va armar"

"Estamos preparando medidas judiciales, cambios legislativos. Ya tuvimos el alerta el miércoles cuando fue la barra de Chacarita y realmente tuvimos el primer alerta”, comenzó diciendo la encargada de la cartera de Seguridad en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa (La Nación+).

“Ahora están buscando... como no tienen más la base que tenían las personas que cobraban plan social, que eran a la que siempre llevaban. Ahora está la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados, esa es la realidad. Todos los demás son militantes políticos, y no los vamos a dejar pasar”, agregó luego de la convocatoria lanzada por agrupaciones de River, Boca, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Ferro, Chicago, All Boys, Independiente y Racing, entre muchos otros.

En ese sentido, afirmó: "A los barras les vamos a encontrar una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”.

Las declaraciones de Bullrich fueron en sintonía con las del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sostuvo que es "insólita" la convocatoria llevada a cabo de manera independiente por los hinchas de distintos clubes en apoyo a los jubilados, por lo que dijo que detrás de ello hay "motivaciones políticas".

"Me parece ridículo, aparecen chicos con distintas camisetas de fútbol con el mismo vocabulario. Invocando a la marcha, tiene una motivación política. No tiene nada que ver con la realidad", aseguró el funcionario durante una entrevista radial.

La denuncia contra Diego Brancatelli

Por otro lado, la ministra se refirió a la denuncia por "intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y atentado al orden constitucional y la vida democrática" contra Brancatelli, luego de que publicara un mensaje en la red social X en la que mencionaba que “se le empiezan a animar a la Policía; se está perdiendo el miedo; ahora tienen que sumarse más hinchadas y más gente; el comienzo del fin…”.

El mensaje que escribió el periodista de Argenzuela citó un video de la cuenta de la plataforma ex Twitter True_Anarko, en el que se difundió un clip donde un grupo de personas empuja a uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaban frente al Congreso durante una de las marchas de jubilados y uno de ellos cae al suelo. "Falta taparnos las caras, organizarnos, Aquellos que fueron marcados ser resguardados, tener gases, bidones y botellas...", sostenía ese posteo.

"Estaba escrito en la red X, era una incitación total y absoluta a revelarse y romperle en la cabeza a la Policía. En la última marcha, uno de estos barrabarvas, hubo varios detenidos, le rompió literalmente la cabeza a una policía, como en la Marcha por el Día de la Mujer, que tiraron botellas e intentaron tirar las vallas", expresó Bullrich.

Por último, cerró: "Es un nivel de violencia... la intención de sacar del medio al presidente Milei cada día junta más y se está llevando a todos los lúmpenes y marginales de la Argentina que quieren volver a vivir del Estado y tener los privilegios que tenían".

