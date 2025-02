Tras el escándalo de $LIBRA y en medio de rumores por supuestas coimas en el llamado “triángulo de hierro” del Presidente, el periodista Diego Brancatelli publicó en sus redes sociales una “mala foto” de Karina Milei, invitando a sus seguidores a describirla “en dos palabras”. Debido a eso, la legisladora porteña Graciana Peñafort lo acusó de ejercer un “tipo de violencia” y ambos protagonizaron un cruce sobre qué perjudica más a la oposición en su intento de “volver”.

Brancatelli compartió en la plataforma X (antes conocida como Twitter) una imagen poco favorecedora de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, con el mensaje: “EL JEFE. Definila en dos palabras”. Cabe destacar que Karina fue apodada "El Jefe" por el presidente, ya que es responsable no solo de la estética y agenda de su hermano, sino que está en cada detalle del armado partidario.

Karina Milei en la mira: el bloque de Pichetto la llama a dar explicaciones en el Congreso por el escándalo $Libra

La legisladora Peñafort respondió al post del periodista opositor, advirtiendo: “Que por mal que pueda caernos una mujer, publicar una mala foto es una forma de violencia y me parece muy criticable”. Peñafort, reconocida por su militancia feminista, enfatizó la importancia de evitar prácticas que perpetúen la violencia de género, incluso en contextos políticos.

“Va a ser difícil volver”: la respuesta de Brancatelli a Peñafort por la foto de Karina Milei

Ante los cuestionamientos de la diputada porteña de Unión por la Patria, Brancatelli replicó: “Por estas cosas va a ser difícil volver”. Esta declaración hace alusión a que, según el periodista, los debates internos y señalamientos por cuestiones como el exceso de corrección política o “progresismo” podrían obstaculizar el retorno del espacio político al poder.

Peñafort no tardó en contestar y fue contundente: “No voy a dejar de pensar lo que pienso ni a callarlo para volver. Me pasa con el principio de inocencia y con la violencia también. No hay un 'volver' que me valga perder la coherencia y la honestidad intelectual. Diego, lo que está mal, está mal. Cortito el dibujito”.

Los rumores de coimas alrededor de Karina Milei

Paralelamente, el gobierno enfrenta serias acusaciones relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Karina Milei, en su rol de secretaria general de la Presidencia, fue señalada como parte de un esquema de recaudación que ofrecía acceso privilegiado al presidente a cambio de compensaciones económicas.

"Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero", dice uno de los textos develados sobre Hayden Davis, co-creador del token $LIBRA, quien se jactaba de tener acceso directo a Javier Milei a través de "El jefe", mediante pagos que habría efectuado.

Por tal motivo, desde la oposición solicitaron la interpelación de Karina Milei para que brinde explicaciones al Congreso sobre su presunta participación en estas actividades ilícitas. Se la convocó por su "posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital".

$LIBRA: el karinismo niega un pedido de coimas y Santiago Caputo siente el golpe del escándalo

En esta misma línea, la periodista Cristina Pérez, pareja de Luis Petri, ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, realizó fuertes declaraciones sobre supuestas maniobras irregulares dentro del entorno presidencial. Durante su programa televisivo, Pérez advirtió sobre la existencia de un grupo que "pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente".

Y afirmó: "No puede ser que el hecho de que sea fácil implique para cualquier entorno del presidente... porque por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo con un entorno que ofrece y que puede llegar a ser capaz de cobrarlo y de nunca sentar con Milei a la persona a la que le ofreció este servicio".

