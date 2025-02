El presidente Javier Milei respondió las críticas que Diego Brancatelli hizo este viernes contra Lionel Messi, luego de que el 10 argentino le enviara un par de camisetas del Inter Miami firmadas. Con su habitual estilo, insultó al panelista y además arremetió contra el kirchnerismo.

"Acá podemos observar cómo la basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por él", comenzó el jefe de Estado.

La respuesta tiene como marco la opinión que Brancatelli hizo este viernes, en referencia al obsequio que Messi envió, vía los dueños del club que se desempeña en la MLS, a los hermanos Milei. "Me lo acaba de confirmar Mauro Federico (NdR: periodista que trabaja con Brancatelli) de alguien muy cercano a Messi. Pongan el videograf: Messi ama a Milei", sostuvo.

Sus dichos generaron repercusión y este sábado, Milei respondió y además utilizó la cercanía de Brancatelli con el kirchnerismo para arremeter contra el espacio. "Esto es el kirchnerismo, una secta enferma de poder que llegan al punto de amenazar a nuestros máximos ídolos de la historia sólo porque no se suman a su pelea enfermiza por el poder. No pueden aceptar que los argentinos les dieron la espalda. No pueden aceptar que perdieron sus privilegios. Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento yde envidia, características propias de todos los zurdos hijos de puta. Afortunadamente la era en la que personajes como este conducían los destinos del país se ha terminado. La libertad avanza y no hay nada que puedan hacer para frenarlo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", sostuvo el mandatario, envalentonado.

En desarrollo...