Diego Brancatelli quedó nuevamente envuelto en una polémica este viernes, luego de cuestionar a Lionel Messi y asegurar que el capitán campeón del mundo con la Selección Argentina "ama a Milei". Ocurrió luego de que el Presidente recibiera a los dueños de Inter Miami, club donde juega el rosarino, y recibiera una camiseta firmada como obsequio.

"Me lo acaba de confirmar Mauro Federico (NdR: periodista que trabaja con Brancatelli) de alguien muy cercano a Messi. Pongan el videograf: Messi ama a Milei", comenzó el conductor de Argenzuela, programa que se emite en C5N. "Necesitamos esa claridad conceptual. Lo banco fuerte, ahora lo sabemos: Messi ama a Milei. ¡Perfecto!", expresó.

Y continuó, a modo de advertencia: "Messi, bancas a este Presidente, cuando esto explote, cuando esto caiga, vamos a ir a buscarte".

Los dichos del periodista identificado con el kirchnerismo tienen como contexto la visita de los hermanos José y Jorge Mas Santos, principales accionistas del equipo de la MLS donde juega el astro, a la Casa Rosada. Allí fueron recibidos por el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes les regalaron dos camisetas con el número 9 firmadas por Messi.

Los Milei posaron con ambas y se fotografiaron con los empresarios, que además tuvieron reuniones con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el secretario de Deportes, Daniel Scioli, y otros representantes del ámbito económico y deportivo.

En sus redes sociales, Brancatelli se hizo eco de la repercusión de sus dichos: "Siempre me caractericé por decir lo que pienso y siento. No lo que la gente quiere escuchar. No me importa si les gusta o no. Me sobra espalda. Por esto mismo pido que no inventen, mientan o pongan palabras en mi boca que no son ni dije. Mañana 20hs aclaro y debatimos todo!", disparó.

Javier y Karina Milei, con los hermanos Mas Santos y las camisetas firmadas por Lionel Messi

Brancatelli ya había cuestionado a Messi por una foto con Macri

En la gala de los premios The Best que se llevó a cabo en marzo del 2023, Messi y Emiliano "Dibu" Martínez se sacaron una foto con el expresidente Mauricio Macri, titular de la Fundación FIFA.

La imagen generó el enojo de Brancatelli, que realizó un descargo. "Messi es el mejor jugador del mundo, nos dio un Mundial, nos dio muchas alegrías, de eso nadie tiene ningún tipo de dudas, acá hay una cuestión, que es lo que interpreto y me duele, es simbólicamente la postal soñada hubiese sido con Messi en la Casa Rosada, esté gobernando quién este, en este momento le tocó a Alberto, podría haber estado Macri o Cristina, hay que correr lo partidario", sostuvo.

Mauricio Macri, Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, Emiliano Martínez y Mandinha Martínez

Y sentenció: "Cuando no se la juegan, cuando son tibios, cuando dicen ser apolíticos son macristas, cualquier persona que te dice que es apolítico es macrista o es antikirchnerista".

