El lujoso bolso de un millón de dólares que Lionel Messi llevó a Panamá y por qué es tan exclusivo

Lionel Messi sigue consolidándose como un referente no solo en el fútbol, sino también en el mundo de la moda. Desde el lanzamiento de su propia línea de ropa y perfumes hasta su participación en campañas de marcas exclusivas, el capitán de la Selección Argentina demuestra su interés por el lujo en cada aparición. Su última elección no pasó desapercibida: un bolso de Louis Vuitton valuado en un millón de dólares que llevó a su llegada a Panamá, donde el Inter de Miami enfrentará al Sporting San Miguelito.

El accesorio en cuestión es el Millionaire Speedy, un rediseño del icónico Speedy de 1930, modernizado en 2023 por Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton. Esta pieza, apodada "Millonario", está confeccionada completamente a mano con piel de cocodrilo con monograma, un material de altísima calidad que la convierte en una de las piezas más codiciadas de la marca.

Más allá de su impactante diseño, el bolso destaca por su nivel de exclusividad. Solo está disponible por encargo para clientes de alto perfil, lo que lo hace aún más inalcanzable. Además, cuenta con detalles de lujo como herrajes con el logo "LV" engastado en pavé de diamantes, asas y correa de cuero premium, y una cadena de eslabones de oro amarillo, que elevan aún más su valor.

Para su look, Messi optó por la versión amarilla del Millionaire Speedy, aunque también se encuentra disponible en tonos rojo, marrón, verde y azul. Este accesorio no solo reafirma su vínculo con Louis Vuitton, firma de la que es embajador en su línea de equipaje, sino que también confirma su evolución como un verdadero ícono de estilo y lujo.

Desde 2023, el capitán de la Selección Argentina es uno de los principales embajadores de Louis Vuitton, consolidando su imagen como referente de estilo en campañas exclusivas de la marca.

El vínculo de Lionel Messi con la firma de lujo quedó en evidencia tras su histórica consagración en el Mundial de Qatar, cuando protagonizó una icónica foto junto a Cristiano Ronaldo, jugando al ajedrez sobre un baúl de la firma. Desde entonces, su presencia en la moda ha crecido exponencialmente, siendo elegido para representar la línea de equipajes de lujo.

En su momento, Messi protagonizó una campaña que dejó en claro su vínculo con el mundo del diseño. En un reel publicado por la cuenta oficial de Louis Vuitton, se lo puede ver posando en un aeropuerto con un look impecable, acompañado de una valija de la colección Horizon.

"El Horizon significa mirar al futuro, dejarme llevar por la imaginación y volar, pensar en lo que pueda llegar a venir, en lo que pueda llegar a pasar, imaginar un poco todo", expresó el futbolista en el video.

En otra parte de la grabación, Messi se mostró reflexivo sobre lo que vendrá en su carrera. "No sé cuál será lo próximo, qué depara mi futuro. Me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro. Será lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que tenga que ser, va a ser", afirmó.

Desde su asociación con Louis Vuitton en 2023, el astro argentino sigue marcando su lugar como una de las figuras más influyentes dentro y fuera del deporte, combinando su legado futbolístico con un estilo que lo convierte en un verdadero ícono del lujo y la moda.