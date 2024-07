Lionel Messi, en la decisión más difícil: ¿Ya está?

La imagen del final del tobillo hinchado de Lionel Messi en el partido que la Selección Argentina le ganó a Colombia este domingo 14 de julio remite a otra imagen épica que tuvo como protagonista a Diego Armando Maradona en el Mundial de 1990.

Tras el partido ante Rumania en fase de grupos (empate 1 a 1), D10S quedó muy mal del tobillo izquierdo. Al punto que se dudó de que pudiera jugar contra Brasil por los octavos de final. Aguantó y pudo dar un pase inolvidable a Claudio Caniggia en aquel gol a Taffarel.

El llanto desconsolado en el banco de suplentes de Messi, tras salir lesionado con el tobillo derecho inflamado y una contractura muscular, dio la vuelta al mundo. Es que el jugador que nunca quiere salir y que lleva 190 partidos disputados con 109 goles con la selección -el doble de Gabriel Batistuta-, se encuentra ante una decisión clave en su carrera futbolística.

A los 37 años el cuerpo le comienza a pasar factura y su llanto en Hard Rock Stadium no reflejó el dolor por la lesión, sino por la impotencia de haber tenido que salir del campo de juego. "Messi no quiere dejar nunca tirados a sus compañeros, por eso no quiere salir. No es por capricho", dijo Scaloni en conferencia de prensa días atrás. El 10 sabe que estas son las últimas batallas.

Durante la disputa de la Copa América en Estados Unidos, Lionel Messi estuvo disminuido físicamente. Contra Chile -en la segunda fecha- terminó mal y tuvo que ver el tercer partido desde afuera. Con Ecuador estuvo por debajo de su nivel. No quería arriesgar por la contractura y luego se recuperó frente a Canadá en semifinales. Pero contra Colombia ya no pudo más.

El Diez de la selección, que ya lleva 10 finales jugadas con la albiceleste, se someterá a una serie de estudios, ya que debe volver a ponerse los botines para jugar en la liga de los Estados Unidos con el Inter Miami. El torneo nunca se detuvo y en el equipo estadounidense están preocupados por sus lesiones.

Cuando Argentina se consagró Campeón del Mundo en el Mundial de Qatar, Lionel Messi levantó los brazos y mientras los agitaba mirando a su familia desde su boca salió una frase que en muchos sentidos definían su futuro deportivo: "Ya está".

"Con el triunfo en Qatar, “era como cerrar el círculo: ganamos la Copa América, ganamos el Mundial. Ya está, no queda nada”. Fue su forma para expresar que su carrera futbolística había llegado a su punto más alto al ganar la única copa que le faltaba. Sin embargo, con Messi nunca se sabe y ahí estuvo en la noche del domingo 14 de julio levantando la Copa América por segunda vez después de disputar 7 finales.

Ahora es el cuerpo el que le está diciendo "Ya está" y habrá que ver si su amor por la pelota le permite seguir jugando. Porque como dijo Lionel Scaloni: "Messi nació para estar adentro de una cancha de fútbol".

