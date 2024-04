En el marco de las cesantías de contratos en el Estado por el ajuste de la gestión de Javier Milei, se viralizaron distintas historias de empleados que fueron notificados de los despidos al no poder ingresar a su lugar de trabajo.

Uno de esos casos fue el de Carlos Peñafort, que llevaba 12 años trabajando en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el cupo de discapacidad. Su caso fue difundido por su hermana, Graciana, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, quien aseguró que su pariente "no era un ñoqui, sino un pibe que la peleó muchísimo".

"Carlos es la otra cara del ajuste brutal de este gobierno", escribió la abogada constitucionalista en su cuenta de X (antes Twitter). A través de una serie de mensajes, la funcionaria relató la vida de su hermano, destacando las "mil batallas" que superó y su puesto en el ENACOM, el cual "le dio razones para levantarse en las mañanas".

"Voy a contar una historia. La de mi hermano Carlos, el menor al que le decimos Negro", comienza el extenso hilo. De manera sintética, Peñafort contó que su hermano nació luego de un "embarazo difícil" y un "parto complicado". Durante sus primeros años pensaron que el niño era sordo "porque no hacía ruidos de intentar hablar". "No, no era sordo. Lo que sí le costo un montón aprender a habla, de hecho aún le cuesta", explicó la letrada.

"También le costó muchísimo aprender a caminar. A mis padres le dijeron que nunca iba a hablar, y el Carlos habló. Así, a los tropezones, el Carlos llego a la edad de ir al jardín", añadió. Negados a la idea de que asistiera a un "colegio especial", el menor se formó en una "escuela normal", donde finalizó sus estudios "contra todos los pronósticos", repitiéndose la historia en el secundario. "En el medio [hubo] varias internaciones, diagnósticos desmoralizantes y mis viejos y el propio Negro que jamás se dieron por vencidos", contextualizó.

Luego de la última internación, en 2012, los padres de Carlos "preocupados hicieron los trámites para que el Carlos accediera al certificado de discapacidad, cosa que habían evitado para no estigmatizarlo". De esa manera, el joven consiguió entrar a la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en el cupo de discapacidad.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles se enteró de que había sido despedido, en el marco del ajuste libertario: "Desde que empezó a trabajar, el Carlos se ordenó, siguió los tratamientos y tuvo un mundo que además le permitía socializar. Y 12 años sin nuevas internaciones. Hasta hoy en la mañana".

Al respecto, Peñafort contó que el hombre fue a trabajar, pero "no lo dejaron entrar al lugar que sido su vida los últimos 12 años". "Mis viejos, que son dos jubilados se preguntan cómo pagaran los remedios y los tratamientos del Carlos, que acaba de quedarse sin obra social. Lo afrontaremos como familia", añadió.

"Mi hermano menor no era un ñoqui, sino un pibe que la peleo muchísimo y que ya ganó mil batallas y al que tener un trabajo le salvo la vida y le dio razones para levantarse en las mañanas. Carlos es la otra cara del ajuste brutal de este gobierno", subrayó la legisladora, quien aseguró estar " desconcertada, enojada y sin respuestas" por la situación de su hermano, al que admira "por su fortaleza".

Las críticas contra el Gobierno y los sindicatos: "Basta de estrategia política"

Sumado a esto, Peñafort criticó el ajuste del Gobierno en declaraciones a El Destape Radio. "Entiendo que hay que ser inteligente o la estrategia política, pero basta de estrategia política, porque eso no le va a dar de comer a 11 mil familias que se quedan sin sustento, sin obra social", expresó. "No podés ser inteligente con el hambre y la necesidad de las personas, y mucho menos de gente que era hasta hace 10 minutos laburante", subrayó.

Y agregó: "Yo pienso en mi hermano, en los costos de su tratamiento y que al ser despedido se va a quedar sin su asistencia de salud. Tendrá que recurrir a afiliarse a la mía o a la de mis padres. Piensen que esto se multiplica en 11 mil casos hoy, y no puedo creer que una parte de la dirigencia política juegue a la estrategia, a tratar de leer el escenario".

También apuntó contra la CGT y la CTA: "Basta de estrategia política por parte de la CGT, incluso por parte de la CTA". "Creo que hay que tomar una medida que ponga fin a estas medidas salvajes", manifestó, a la par que expresó que se tratan de situaciones "a las cuales los gobiernos neoliberales nos han acostumbrado", mencionando el caso puntual de la gestión cambiemita.

"Estas escenas son similares a las que se vivieron en el gobierno de Mauricio Macri: los despidos, la gente no sabiendo si podía entrar o no entrar. Basta de los que dicen que hay que darle tiempo a la situación, es como decirle a una mujer víctima de violencia que le tiene que dar tiempo al violento", concluyó.

