Daniel Catalano, secretario adjunto de la CTA, detalló cómo fue evolucionando la coyuntura del trabajo estatal a lo largo de los años: "El Estado sigue funcionando con el encuadramiento que dejó Macri". A su vez, contó las medidas que las organizaciones sociales pueden tomar a partir de la semana que viene.

Daniel Catalano es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), secretario adjunto de la CTA y secretario general de la rama porteña del mismo gremio.

El Gobierno nacional anunció que a fin de mes no renovará los contratos de los trabajadores estatales cuyos acuerdos laborales vencen el próximo 31 de marzo. ¿Cuáles son las estimaciones que tienen al respecto?

Es muy difícil contabilizar en este momento, estas 48 horas son cruciales para tener el mapa del desguace. Están notificados los 300 trabajadores despedidos del INCAA, en este momento la policía no deja entrar cerca 300 trabajadores al Ministerio de Economía y hay 847 despedidos en ANSES.

De acuerdo a las promesas que hace el Gobierno, ellos buscan alcanzar 50 mil empleados públicos menos, aunque aún no sabemos cómo lo van a instrumentar ni dónde van a afectar las áreas estratégicas. Estamos previendo un nivel de pérdida importante de puestos en Desarrollo Social.

¿Hay algún punto de comparación para poder dimensionar los 50 mil trabajadores estatales menos?

Lo que pasa es que no hay una experiencia previa como esta, porque en los 90 el expresidente Menem generó retiros voluntarios. Y durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron 32.000 puestos de trabajo y fue de manera paulatina, no fue de un día para el otro.

Y esta tercera instancia que nos toca vivir con desguace del Estado está viniendo con una impronta que es la desaparición de la política pública y después instrumentar los despidos.

Cuando se habla de cerrar los centros de referencia de todo el país, lo que hacen es sacar la presencia del Estado nacional en las provincias y el enlace que había entre el ciudadano, la provincia o el municipio y las organizaciones sociales con el gobierno nacional se pierde.

Entonces, a partir del primer día del mes, si ellos cerraran definitivamente los centros de referencia y despidieran a la totalidad de los trabajadores, la población no sabría dónde hacer el trámite para la modificación de la Asignación Universal por Hijo, no sabrían dónde tramitar los medicamentos oncológicos o los medicamentos para tratamiento a la larga duración, no sabrían dónde hacer las pensiones por discapacidad, no sabrían cómo dar de baja o alta un programa Potenciar, no tendrían asistencia directa a las víctimas de maltrato de violencia intrafamiliar, no podrían saber dónde asistir los compañeros y las compañeras que son víctimas de violencia sexual, etc.

Estamos hablando de los programas nacionales que hoy están radicados en territorio. Si esto es así, todo eso desaparecería. Es muy difícil dimensionar porque no tenemos cómo comparar esto porque desaparece la política pública como nunca.

La evolución del empleo estatal en los últimos años

Hubo 32 mil puestos de trabajo menos en el Estado durante los cuatro años de gestión macrista, ¿pero durante el gobierno de Alberto Fernández qué pasó en ese sentido?

No, en realidad no se logró recuperar la totalidad de los despedidos durante la época de gobierno de Macri. Primero porque hubo dos años en donde no hubo movimientos en el Estado, que fue los años de pandemia y después no hubo una política pública fuerte que generara la apertura de lugares nuevos para poder darle masividad al Estado.

Según Daniel Catalano, Macri redujo un 8% los puestos de trabajo estatal.

El Estado sigue funcionando con un encuadramiento muy similar a lo que dejó Mauricio Macri. Para graficarlo, yo trabajo en un programa que es de juegoteca comunitaria. Nosotros durante el gobierno de Cristina hicimos 1800 juegotecas por año, durante el gobierno de Macri hicimos 800 juegotecas en 4 años. Con Alberto, con la pandemia, se entregaron 400 juegotecas en 4 años. Pensemos que hubo dos años en donde no se hizo absolutamente nada. Mientras que hoy no entregamos una sola juegoteca. Es decir, la parálisis del Estado fue creciendo a través de los años, un corrimiento muy grande del Estado, por eso no está sobredimensionado.

O sea que si se produjeran los 50 mil despedidos, se sumaría a los 32 mil puestos estatales que se bajaron. ¿Estos números sobre que totalidad estamos hablando?

Estamos hablando de un universo de menos de 400.000 trabajadores en todo el país, donde uno puede estar viendo lo que es el sistema previsional, lo que es ANSES, lo que es PAMI, y los organismos nacionales, lo que son las fuerzas de seguridad, o sea, no estamos hablando de una dimensión exagerada. Es decir, hay en marcha 50 mil despidos, el 12% del total de empleados públicos y Macri ya lo había reducido un 8% en los cuatro años anteriores.

Entonces, ante esta situación, ¿cuál va a ser la respuesta que ustedes van a dar?

A las 13 horas vamos a estar en el Ministerio de Economía con una movilización. Mañana a la noche vamos a tener el mapa de despidos mucho más claro respecto de lo que va a suceder. Entiendo que entre lunes y martes de la semana que viene estaremos anunciando públicamente todas las acciones a seguir y que la propuesta va a ser un paro contundente en la Capital Federal con una gran movilización o permanencias en los edificios.

Hoy vamos a hablar con los cuerpos delegados y en base a eso vamos a ir generando las instancias para esta semana, que es muy corta. Debemos ver cómo podemos ir conteniendo la desgracia que nos toca vivir como laburantes y como política pública.

Entre las empresas que mencionó no dio el nombre de la TV Pública ni de las radios del sistema público, ¿cómo está la situación de estos medios?

Lo que tenemos entendido es que en Radio Nacional ya hay despidos, es parte del desguace que se viene. Y en la TV Publica se había cortado toda la programación, pero no sabemos todavía si eso va a traer en este momento una propuesta como la que hay en Télam o no directamente no hay propuesta.

Estamos esperando, ya que esto es el minuto a minuto y la verdad que en eso hay que reconocer que Milei tiene un nivel de iniciativa muy importante, así que lo esperamos con mucha angustia.

