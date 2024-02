Qué hay detrás de las modificaciones en los Potenciar Trabajo

La decisión de modificar la estructura de los planes Potenciar Trabajo tendrá consecuencias inmediatas e impactará de manera directa en más de un millón de beneficiarios, sin contar la paralización de los proyectos en marcha por parte de cooperativas. Más allá de los principales puntos del decreto que termina con el programa y reagrupa a los beneficiarios, hay un objetivo de ir desmantelando la estructura que se armó alrededor de las organizaciones sociales.



Los dos nuevos programas que reemplazarán al Potenciar Trabajo serán "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social". En el primer grupo estarán un millón de personas y dependerán de la Secretaría de Trabajo. Si bien desde esa área no supieron dar información a PERFIL, la idea sería que cobren de manera individual sin pasar por la intermediación de las organizaciones. Otros 200 mil beneficiarios estarán en el segundo programa que dependerá del área de Niñez (antes Desarrollo Social). Aún no está claro cómo será llevado adelante el sistema.

El Gobierno eliminó el programa Potenciar Trabajo y a los intermediarios de los planes sociales



Aunque desde el ministerio de Capital Humano la orden fue no entregar información al respecto, este medio pudo saber que la estrategia se basa en 3 puntos. El primero, eliminar la certificación de presencialidad de las Unidades Ejecutoras para que las personas que tengan el plan no tengan que "responder" a las organizaciones. El segundo es desfinanciar a estas agrupaciones, cortando el flujo de dinero que salía desde el Estado para los trabajos de las cooperativas. Y por último, excluirlas de la estructura de asistencia a través de reglamentaciones como la del Potenciar Trabajo. "No queremos caer en lo que hizo Carolina Stanley (ministra de Mauricio Macri) que daba guita a cambio de paz social. Así fue como la comieron".



El punto más sensible es que ahora el Potenciar queda desenganchado de su actualización con los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. De esta manera, el ingreso se irá licuando de manera sostenida con la inflación, lo que llevará a que el plan deje de ser una asistencia importante para obligar a las personas a buscar otra vía de ingresos. En un contexto de recesión y caída de la actividad económica es imposible pensar en la posibilidad de trabajo genuino en el corto plazo.

Pettovello suma reclamos de organizaciones sociales, dilata respuestas y choca contra Caputo por el ajuste

En un artículo escrito en el ElDiarioAr, Pablo Pais, Extitular de la Unidad Ejecutora Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hizo una autocrítica clave: "A los que somos parte del campo popular nos faltó sensibilidad y coraje para cuidar y preservar esta política social; que no se transforme en botín de algún sector o en dádiva sin contenido ni proyecto. Nos olvidamos de poner en el centro a las personas. Dejamos las condiciones para que un gobierno —que va en contra de toda justicia social, de búsqueda de construir consensos para combatir la pobreza, de previsibilidad e institucionalidad para transformar problemas que el mercado no solo no va a resolver, sino que genera— avance en el recorte de la inversión social y en contra de toda intención de construcción democrática de consensos y articulación social".



Un dirigente que fue funcionario de Desarrollo Social y también lidera una organización social fue cauto ante PERFIL: "Veremos como lo implementan. Siempre el gobierno que llega le cambia el nombre, dice que hará un montón de cosas y después se quedan sin herramientas. No conocen el territorio y vuelven a llamar a los que están ahí en los comedores y las cooperativas. Habrá que esperar", señaló.

A pedido de Milei, Pettovello revisa la creación de las últimas 5 universidades con la sospecha de que son "fantasma"

Además del DNU, hubo un ajuste inmediato en la asistencia a comedores. En ese punto, el miércoles, ministros de Desarrollo Social de nueve provincias le solicitaron a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, que "revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social". "Degradar el Ministerio de Desarrollo Social no está dando resultados y consideramos que las primeras medidas están generando más desigualdades”, analizaron dirigentes de todo el país.

Los funcionarios se reunieron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evaluar "el impacto del desfinanciamiento" de las políticas del Ministerio de Capital Humano y el recorte de las transferencias de fondos a las provincias, informaron oficialmente. Tras el encuentro, que reunió a nueve representantes provinciales, se difundió un documento conjunto en el que se solicitó el restablecimiento de canales de diálogo para reactivar las políticas sociales ahora suspendidas.