El Gobierno quito el “Potenciar Trabajo” y le quitó el control de los planes a las organizaciones sociales

El Gobierno Nacional decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y establecer dos nuevos planes para mantener la asistencia proporcionada; eliminando a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios, que actualmente representan una inversión de aproximadamente 34 millones de dólares al año.

Precarización del trabajo y reclamos de años

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Juan Soto, dirigentes de Libre del Sur quien expresó su preocupación porque “el planteo del gobierno no es generar trabajo, sino que está discutiendo efectivamente como precarizar cada vez más”.

Para el entrevistado, la posibilidad de que la persona que siga recibiendo los, aproximadamente, 80 mil pesos y a la vez pueda tener trabajo en blanco y hasta tres salarios mínimos “implica que una persona no está dentro de los marcos del empleo formal” y que “no están dadas las condiciones dadas por parte del Estado para poder generar trabajos genuinos”.

Según el dirigente, el reclamo se viene haciendo “desde el gobierno anterior” en donde se busca que la posibilidad de que se “genera trabajo”.

Quita de intermediarios y preocupación de las organizaciones

Con respecto a la quita de intermediarios, como organizaciones sociales y municipios, a la hora del cobra del plan; Soto sostuvo que “hay que ver cómo se regula la medida” porque desde algunas agrupaciones “somos intermediarios para que evitar que quienes administran las gestiones no lo hagan de una forma clientelar”.

Al ser consultado sobre cuál es la preocupación por parte de las organizaciones con esta nueva medida, ya que quienes lo cobren van a poder conseguir trabajo en blanco y cobrar hasta 3 salarios mínimos, el dirigente expresó que, “no están dando demasiada información” y “decidieron no recibir a las organizaciones”. Y añadió: “No hay claridad al respecto”.

Para finalizar, dijo: “No se entiende cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar, ni de qué manera. ¿Cómo van a hacer para insertar en el mundo laboral a las personas que son parte del Potenciar Trabajo o del nuevo programa?”.