El periodista de Perfil.com, Ariel Maciel, debatió con la periodista Nuria Am acerca de la economía argentina. Además, se refirió a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. “Están muy atentos a que el Gobierno consiga el respaldo político para que el DNU y la ley ómnibus sean aprobados en el Congreso”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ariel Maciel es periodista y editor de política y economía de Perfil.com.

Nuria Am: La economía y la política siempre van muy de la mano. ¿Qué miramos primero: lo que pasa en el Congreso o lo que pasa en la City?

En realidad, tenemos que ver absolutamente todo, porque está muy vinculado. El saber del no consenso en el Congreso está generando impacto, no solamente en todo el país y en los precios, sino también en Washington, que están viendo que los números cierran, pero la política no. Por lo tanto, tenemos una agenda muy extensa sobre todo lo que fue sucediendo en el día de ayer y que viene sucediendo con intensidad en el día de hoy.

En el día de ayer hubo varios datos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algunas dudas que quedaban respecto de lo que podía ser la letra chica del entendimiento técnico que llevó el staff del Fondo con el Ministerio de Economía. Quedaba por ver qué proyectaba el FMI para lo que era la inflación anual y la actividad económica, porque todo lo demás estaba dilucidado. Ayer, en la conferencia de prensa que brindó la portavoz del FMI, Julie Kozack, no se despejó esta duda, y afirmó que estaban esperando el informe completo del staff, que va a terminar analizando el Directorio del Fondo, integrado por los representantes de los distintos países. El acuerdo técnico es porque hay alguna voluntad política detrás de los países para ser aprobados y que se desembolse la plata, mucho más de lo que se esperaba.

NA: Más allá de que el Fondo está mirando muy de cerca lo que pasa en el Congreso y cuál es el margen de maniobra que tiene el Presidente, ¿el primer desembolso del año para la Argentina ya está aceptado?

No, tiene que pasar la aprobación del Directorio. Más allá de las palabras del Gobierno Nacional, tiene que ser aprobado por el Directorio del FMI. Va a pasar a fin de mes. Recordemos que Argentina debe pagar vencimientos que pateó desde los primeros días de enero, los del año pasado los pagó en diciembre con un préstamo de la CAF. Justamente, estos 4700 millones de dólares que llegarían a la Argentina a partir de la aprobación de este acuerdo, permitirían pagar el préstamo que habían pedido en diciembre, que era un vencimiento de 930 millones de dólares con el FMI. También servirá para pagar el vencimiento de envío, que se pateó para fines de enero, y para pagar vencimientos de febrero y marzo, no para pagar intereses.

Kozack aseguró en la conferencia de prensa que están muy atentos a que el Gobierno consiga el respaldo político para que el DNU y la ley ómnibus sean aprobados en el Congreso, porque deben entrar los dólares por el blanqueo de capitales que está dentro de la ley ómnibus. También debe aprobarse la reforma de bienes personales y el tema de la cuarta categoría para pagos de impuestos, entre otras cosas.

Julie Krozak, directora de comunicación del FMI.

Hay varias cosas que necesita Argentina. Caputo dijo que, si no aprueban el paquete (en donde hay un recorte necesario), van a recortar más fuertemente en la administración central, lo que generaría un impacto mucho más fuerte de lo que se espera. Es casi una amenaza para las provincias. El Fondo lo que está pidiendo es que sea viable políticamente también. Los números cierran, pero la política no tanto.

Ni el Fondo ni el Gobierno precisaron las metas de inflación para el 2024. Ayer se conoció el dato del 2023, que el Gobierno festejó por haber evitado una hiperinflación. Algo que no estaba previsto por nadie, ya que las consultoras que participan habían anticipado para diciembre una inflación menor, nadie pensaba en un 45% como decía Javier Milei.

NA: ¿Crees que anunciaron una posible inflación del 45% adrede para que después sea menos y así poder festejar? ¿Lo hicieron para culpar al kirchnerismo de la inflación más alta?

Sí, hay dos cuestiones ahí: el acumulado anual corresponde fundamentalmente a la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Más allá de que todo el acumulado de Alberto es impactante, hay que tener en cuenta que, en el último mes, luego de las elecciones hubo un corrimiento de precios mucho más fuerte de lo que se podría llegar a esperar, y eso implica garantizar la inflación más grande del mundo para Argentina, que incluso superó a Venezuela.

NA: Milei se mueve sobre dos apoyos centrales: el político (que le permite llevar adelante las reformas) y el sostén social. ¿Hasta cuándo puede jugar con esa “nafta” de precios altos Milei? ¿Hasta cuándo hay que bancarla?

Muchas veces hablamos de números y de conceptos, pero cuando uno escucha a la gente en la calle se entiende más. Milei genera un efecto a través de sus palabras, como cuando dice que “estamos rumbo a la hiperinflación”, o cuando aseguraba que la inflación de diciembre iba a ser de un 45%. Son frases que tienen un peso en la gente, especialmente en los votantes de Milei, que tienen en cuenta que es “herencia” del gobierno que se fue.

Venezuela cerró con una inflación del 193%, después de haber tenido un pico de 305% en 2022, y Argentina cerró con una inflación impactante de 211,4%. La gran pregunta es qué esperan los analistas para lo que va a pasar en un año. Según la encuesta nueva que salió del REM del Banco Central, durante el 2024 la inflación va a llegar al 213%, es decir que va a estar por encima de lo que cerró este año durante todo el 2024, teniendo en cuenta que en enero volvería a haber un 25% de aumento de los precios, y teniendo en cuenta que durante estos primeros meses se esperan nuevos ajustes, como la quita de subsidios. Ni hablar si se aplica el pronóstico pesimista del mercado, que dice que, en marzo, el dólar oficial, en el ritmo en el que se está moviendo la devaluación administrada diaria del 2%, llevaría al atraso del dólar y al aumento de posibilidades de una nueva devaluación, lo cual reforzará otro fogonazo inflacionario. Lo que hay que tener en cuenta es hasta cuándo puede aguantar la expectativa. Si uno lo piensa de acá a un año, habrá que ver si estas expectativas de inflación del 213% tienen algún tipo de compensación con los salarios. Si uno tiene aumento de salarios y compensa la pérdida de poder adquisitivo, es más fácil llevarlo adelante.

NA: El tema es cuando empieza la compensación salarial: las paritarias tienen que abrirse y va a empezar a reflejarse en el bolsillo, con suerte, a partir de abril y mayo. Lo que preocupa es qué pasa con esos bolsillos de acá a abril y mayo, y cómo la línea de pobreza (que llegó casi al 50% con el gobierno anterior) va creciendo. Cualquier economista nos diría que el 213% no es tanto, porque se llegó a pensar en un 400% de inflación para el 2024, pero el tema es cuando contrastás estos números con los salarios de la gente…

Este 211% del 2023, que es muy malo, estuvo acompañado con paritarias muy dinámicas…

Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

NA: Sí, también con un año electoral. Después de los años electorales hay movimientos en la economía interna que se estancan.

Te adelanto un dato que todavía no puedo revelar con fuentes porque se está llevando a cabo una encuesta de un sector muy dinámico de empresarios de la economía argentina, en donde los números que empiezan a darse reflejan no solamente la caída de la actividad económica, sino que ya está caída gran parte de la actividad laboral. Es decir, no solo caerá la actividad, sino las horas trabajadas: habrá despidos, sobre todo en las pymes. Va a haber un golpe fuerte en este sentido. El acuerdo con el FMI, lo que señala de manera importante es la ayuda social, es decir sostener y multiplicar la ayuda social, casi como anticipándonos que la crisis va a ir con aumento, no solamente en las personas que ya forman parte del índice de pobreza, sino en la suba de la pobreza vinculada con la caída del poder adquisitivo y con puestos de trabajo. Eso también es parte de lo que vamos a tener que ver hasta cuándo se banca la gente, incluso el propio elector de Javier Milei, que ya sabía que durante la primera parte iba a ser muy complejo porque lo había planteado el Presidente con muchísima claridad pensando desde la mirada “liberal libertaria”.

Lo cierto es que vamos a tener varias cosas para tener en cuenta. En ese sentido, tenemos que combinar entre proyecciones, diagnóstico, resultados y, principalmente, lo que pasa en las calles. El reflejo muestra muchos precios altos y todavía hay un poco de paciencia. Para el punto de inflexión, marzo es un mes clave, porque es el mes en el que la clase media (que es la que está sufriendo la pérdida de poder adquisitivo de manera más abrupta) va a tener que pagar todos los aumentos en prepagas, en cuotas escolares, en indumentaria de colegio, en útiles, libros y demás.

