Día 33: Inflación económica y política

“Tanto en política como en economía, todo está inmerso en una inflación importante. Lo que pueda llegar a pasar durante este año es un gran signo de pregunta, algunos hablan de una desaceleración en la economía, pero hacer especulaciones de este tipo en Argentina es un poco aventurado”, señaló Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 12 de enero de 2024.

Nuria Am: Ya se conocieron los números de la inflación del mes de diciembre y del año 2023. El porcentaje mayor al 200% refleja lo que reunió el año 2023 en lo que tiene que ver con la suba generalizada de precios, que se ha acelerado muchísimo en el último mes de diciembre. El margen era amplio, algunos hablaban de un porcentaje entre el 25% y el 30%, mientras que otros se inclinaban más el 20%, pero finalmente, el número de la inflación de diciembre concluyó en un 25,5%.

Los rubros que más impulsaron hacia arriba ese número fueron los de salud, transporte, equipamientos del hogar y alimentos, que presentó una suba del 29% solo durante el mes de diciembre, una inflación que tuvo 10 días del Gobierno anterior pero 20 días del Gobierno de Javier Milei, con la devaluación de más del 10% después de que llegó al poder. Los números conocidos recientemente reflejan la inflación más alta del mundo.

La inflación de diciembre fue de 25,5% y el IPC aumentó 211,4% en 2023

Desde el Gobierno estimaban un porcentaje cercano al 45%. El día de ayer, en una radio colega, el presidente aseguraba que si el número de inflación daba menos que 30% iba a ser un éxito. “Si la inflación está más cerca del 25%, el éxito es tremendo”, declaraba Javier Milei en Radio la Red antes de que el INDEC diera a conocer este número.

Por lo pronto, la decisión que va a tomar el Gobierno nacional está relacionada con la que viene manteniendo el Banco Central, que no habla de un aumento en la tasa de interés en los plazos fijos en pesos, porque la intención del Gobierno es licuar los pesos que hay en circulación, ya que es lo que pasa después de una emisión desorbitada como la que se dio.

El Banco Central aprobó la emisión de billetes de 10 mil y 20 mil pesos

Alberto Fernández tiene la cocarda de haber tenido la inflación más alta desde 1990 a la fecha en la historia argentina. Actualmente, Argentina tiene la inflación más alta del mundo, incluso más que Venezuela.

Otro tema protagonista de la semana es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un Fondo que tuvo que negociar con Argentina todas las metas que se habían alcanzado con el Gobierno anterior, que no se cumplieron.

Ahora, el presidente argentino intentó cerrar un acuerdo “rápidamente” y el FMI está esperando ver qué magnitud de apoyo político tiene Javier Milei. Por lo pronto, espera el apoyo al DNU, que hasta ahora viene complicado, al igual que lo que está pasando en el Congreso de la Nación con el paquete de diversas leyes que dejan entrever negociaciones, comienzan a sacar propuestas para priorizar aquellas que consideran más urgentes.

El comunicado del FMI sobre el acuerdo: fuertes críticas a Massa y halagos al "ambicioso plan" de Milei

El Fondo está a la espera, pero el acuerdo por el nuevo desembolso para la Argentina llegó. En la misma entrevista para Radio la Red, Javier Milei declaró que fue “la negociación más rápida de la historia”. Además, detalló que el programa de ajuste impulsado por el propio Gobierno es “mucho más duro” que el que proponía el Fondo Monetario Internacional.

Desde el Gobierno hay optimismo, aunque no deja de lado la herencia recibida. Desde el Gobierno le otorgan toda la responsabilidad de los porcentajes de inflación actuales y futuros al Gobierno anterior, al que también hacen responsable del acuerdo con el Fondo incumplido durante el 2023, algo que se ve reflejado en los debates políticos, en los que el Gobierno culpa constantemente al kirchnerismo.

De hecho, esta misma semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó a referirse a este tema, haciendo responsables de la suba de precios a aquellos que no apoyan las medidas de Javier Milei. “Cada punto de inflación es responsabilidad de la gestión anterior”, declaró el vocero en una de sus clásicas conferencias antes de conocer el porcentaje final.

Por otro lado, Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía, acompañó a Javier Milei con la afirmación de que los números inflacionarios fueron un “éxito”, algo que se festejó desde la Casa Rosada, en donde estimaban números más altos para festejar números menores.

Inflación política

En el Congreso de la Nación, los cruces son de altísimo voltaje, German Martínez, el diputado nacional de Unión por la Patria, afirmó estar en comunicación con todos los sectores sociales que “se están viendo afectados por las políticas de Javier Milei”, haciendo referencia a las decisiones tomadas por el Ejecutivo, al proyecto de ley ómnibus y al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Por otro lado, José Luis Espert, el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habló del efecto de la inflación, de la responsabilidad del 25,5% y acompañó a Milei, Adorni y Caputo afirmando que el porcentaje del 25,5% es “100% culpa de Sergio Massa y el ‘plan platita’”.

Además de las declaraciones en los medios, el presidente aprovechó su espacio en las redes sociales y género tendencia en X (Twitter) con el hashtag #MileiEvitoLaHiper, ubicándose primero en la lista de tendencias vinculadas a política, un hecho festejado por el propio presidente junto a su típico mensaje de celebración: “Viva la libertad carajo”.

El radicalismo no se quedó atrás, Federico Storani habló de parte de la oposición radical y del rechazo al DNU. Además, aseguró que van a ser parte del paro general del 24 de enero ratificado por la CGT, con la participación de la CTA y otros gremios de transporte.

Storani declaró en una entrevista televisiva que por su parte “exhortan a una actitud clara y firme en consonancia con el ideario del radicalismo”, y que en base a esto están “llamando a movilizar el día 24 para lograr el rechazo al DNU” a través de distintas fundaciones con figuras radicales.

Este paro va a tener la particularidad de que algunos políticos también se van a sumar para pedir el rechazo del DNU.

Sin embargo, el Gobierno nacional. continúa con optimismo y tiene expectativas de reunir los votos necesarios para la ley ómnibus, incluso se coloca, desde las expectativas, 5 puntos por encima.

La CGT ratificó el paro general del 24 de enero y desafió al Gobierno: "Se va a sentir"

El día del paro de la CGT coincidiría con la fecha en la que se trataría, dentro del recinto, la ley ómnibus. De todas formas, hay que tener en cuenta que el Gobierno nacional ya decidió bajar varias cosas de este proyecto, como la propuesta de Patricia Bullrich sobre la reunión de más de 3 personas que automáticamente seria considerada una movilización, que fue imposible de llevar a la práctica y fue dado de baja, así como la reforma política, que fue dejada para más adelante. Hay que ver qué sucede con las retenciones, el sector vitivinícola y de productores de limones están muy preocupados porque no saben cómo van a subsistir con un 8% de retenciones, todavía queda por ver si el Gobierno está dispuesto a dar marcha atrás con esta situación.

Sin embargo, con algunas modificaciones, el Gobierno sigue asegurando que va a terminar llegando con los votos necesarios. La oposición le exige a Milei que arme una mesa política. Ayer, la ministra de Capital Humano no fue al Congreso, pedían que fueran ministros con poder de negociación, pero el presidente quiere preservarlos. Además, Milei no quiere una mesa política porque eso significa que le sigan quitando reformas que no está dispuesto a negociar.

Guillermo Ferraro, el hombre que está a cargo del área de infraestructura habló de la participación que debería tener el Estado en el sector privado. “El Estado se tiene que retirar de todo lo que pueda hacer el sector privado”, aseguró desde el Gobierno, además, declaró que el Estado debe “quitar todas las regulaciones y obstáculos”:

El debate por la ley ómnibus cerró una nueva jornada con cruces y chicanas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de la inflación en una entrevista televisiva, en la que reiteró que Milei “viene diciendo que la inflación iba a ser mucho más grande”, ya que, según ella, hay que “estabilizar la economía” mediante “cambios” que se están generando a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la ley ómnibus, “que tiene muchos capítulos que arregla desviaciones, problemas, corporaciones y privilegios de la economía argentina”.

Tanto en política como en economía, todo está inmerso en una inflación importante, lo que pueda llegar a pasar durante este año es un gran signo de pregunta, algunos hablan de una desaceleración en la economía, pero hacer especulaciones de este tipo en Argentina es un poco aventurado. Se habla de una inflación que iría en el mismo orden que la del 2023, los más osados, inclusive, llegaron a mencionar una inflación duplicada.

Por lo pronto, el panorama político y económico continúa siendo un signo de pregunta. Las decisiones que van tomando los legisladores impactan en el sistema financiero, de hecho, el día de ayer, bajaron los dólares financieros después de conocerse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente, el mercado está a la espera de ver qué poder real tiene Javier Milei y cómo termina resultando el Decreto de Necesidad y Urgencia y el paquete de más de 600 medidas llevado al Congreso.

Un Gobierno que llegó al Congreso sin intención de negociar y ahora tiene que bajar banderas para poder quedarse con lo más importante, parte de lo que refleja la inflación económica y política.

