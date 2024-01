Carlos Burgueño descartó que la inflación vaya a ser más baja en los próximos meses y anticipó que el proceso inflacionario continuará. Además, reconoció la necesidad de una devaluación, adelantó que habrá otra en marzo e indicó que su magnitud dependerá de varios factores. “No es lo mismo devaluar con un plan económico en marcha y todas las herramientas en la caja que si tenés tres clavos y un martillo medio oxidado”, señaló el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Burgueño es periodista, economista y licenciado en Ciencia Política. Es autor de "Micronomics", el libro en el que relata detalladamente las elecciones y el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Nuria Am: ¿Esperabas que la inflación fuera más alta que el 25,5%?

Siempre que vos tenés un proceso inflacionario fuerte como este, hay unos puntos de inflación que son especulativos, la especulación de los agentes económicos. No estoy hablando de manera peyorativa o negativa, estoy hablando de una cuestión técnica, que siempre pueden estar o no estar, pueden ser más, pueden ser menos. La verdad que la inflación podría haber sido del 27%, 28% o 23%, da lo mismo, por estos puntos que te decía.

Lo que sí se descartaba es que iba a ser una inflación altísima, que iba a haber un fogonazo, el primer mes de fogonazo inflacionario fuerte, y esto se va a replicar como mínimo dos meses más, eventualmente tres. O sea, vamos a tener cuatro meses (el primero fue en diciembre, sumale el primer trimestre de este año también) con una inflación similar a la que se conoció ayer. Y esto es inevitable.

NA: Milei decía que sería un logro si la inflación de los próximos meses estuviese en la misma línea de ayer, ya que después de eso no le quedaría otra que bajar. ¿Apostás a que el próximo número no va a ser superior a este sino que vamos a seguir en la línea del 23%-27%?

Supongo que esas son declaraciones hechas por Milei fruto de la inexperiencia, porque nunca te podés atar a un resultado cuando tenés un proceso inflacionario. Y, en el caso de este gobierno, estás tomando medidas que sabes que son inflacionarias. Me parecen medio aventuradas, voluntaristas. Esa es la palabra que, como las dice el Presidente, después te pueden jugar en contra. Ya le pasó a Massa que, a principios del año pasado, había dicho “el mes que viene va a ser tanto, el mes que viene tanto, el mes que viene tanto”. Resulta que la inflación subió y después uno concluye que esa persona no está dominando la situación en algo tan complejo como es adelantar cuánto va a ser la inflación en determinada fecha. Y ahí creo que hay un error.

NA: Vos decís que no sabemos si va a ser del orden del 25%

Es que no se sabe. ¿Por qué no se sabe? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los factores inflacionarios que se vienen ahora, que se vienen hacia adelante? La respuesta está en las tarifas (tarifa de luz, de gas, de agua). También el aumento en el transporte. Vos sabés cuánto va a impactar o podés hacer una medición de cuánto te va a impactar en un primer momento, o sea, vos subís las tarifas de gas X por ciento, podés medir cuánto eso se va a trasladar a precios en una primera instancia. Lo que no podés medir es el segundo tiempo de esa decisión. ¿Cuál es el segundo tiempo? Cuando vos producís y usás luz, gas, combustible, vos no sabés o no podés tener la certeza de cómo lo vas a trasladar a precios al final. Es decir, cómo una empresa a la que le aumentó la luz mide sus costos como para después trasladar a precios ese aumento de la luz. Y eso cruzado con una recesión. Ese es un dato que hoy no lo tenés, pero que es imposible tenerlo. Tratar de medir eso es más para economistas estructuralistas (como Augusto Costa) que para un libertario. Entonces vos no podés decir que la inflación va a bajar "tal mes" o la inflación "tal mes va a ser de X por ciento". Es imposible. Vos podés determinar, y esto es inevitable, que los próximos tres meses sean de alta inflación. Eso sí va a suceder.

La inflación del 2023 en Argentina fue la más alta del mundo.

NA: Hoy vamos a conocer la decisión del Banco Central pero se entiende que va a continuar con la política de no aumentar las tasas para los depósitos en plazos fijos en pesos. La intención es secar la calle de pesos. ¿Por qué?

La idea del Gobierno es desmantelar las leliqs, por los mecanismos que sean.

NA: De las leliqs no se habló más y era el objetivo con el que llegaba Luis Caputo. ¿Dónde lo relacionamos acá?

No se habla pero los agentes financieros lo miran todos los días. Ahí tenes otro error de fruto de la inexperiencia al decir: “Yo voy a desmantelar las leliqs”. Hay que esperar, ver cómo, o esto que circuló, que en realidad fue una cuestión periodística (fue Sofía Diamante que tuvo la primicia) de que se estaba hablando de un megacanje de vencimientos en pesos. Después le preguntan a Caputo en la conferencia de prensa de anteayer y él confirma la reunión pero dice que todavía la medida no está cerrada, y está bien que no esté cerrada porque con un megacanje hay que ser prudente.

El tema es el siguiente: el principal peligro para que se vuelquen pesos en el mercado son los vencimientos de leliqs. Las leliqs tienen una contraparte que son los plazos fijos de la gente. Como contrapartida, cuando vos bajás las licitaciones de leliqs, tenés más pesos y para contenerlos en plazo fijo deberías subir la tasa de interés. Si vos no la subís, es una doble dirección que se va rompiendo. Entonces tiene que ver la idea de no subir la tasa de interés con desmantelar las leliqs. Esto es lo técnico. La pregunta es qué pasa con los pesos, y se van al dólar. En parte por ello subió el dólar financiero, pero subió menos de lo que sería trasladar la base monetaria de una manera total hacia el dólar. ¿Qué pasa con los pesos? Acá hay cierta mano del equipo económico, hay que reconocerlo, que está optando por otros instrumentos, como las acciones, los bonos argentinos en dólares, que subieron mucho, sobre todo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también otras opciones en pesos que no son comprar dólares. Por ahora está funcionando, no es una estrategia a largo plazo, es una estrategia muy coyuntural y tiene que ver con las expectativas que en la economía hacen cosas como, por ejemplo, que el Congreso apruebe el paquete que se está tratando, por lo menos el paquete fiscal.

NA: Siempre nos preguntamos si va primero la economía o la política.

La respuesta es la política.

NA: ¿En este momento el sistema financiero está mirando lo que pasa en el Congreso?

Dos planos para la respuesta. Primero, siempre, en cualquier circunstancia, la economía sigue a la política y no al revés. Después podés decir: "Si no te funciona la economía, es muy difícil que un gobierno tenga poder", y es cierto. Pero el agente económico, cualquiera sea (la mega empresa multinacional, el megabanco y la persona humilde que está por tomar una decisión económica y todo lo que está en el medio), lo que está viendo es si lo que está diciendo y proponiendo, en este caso un presidente, se puede ejecutar o no. Si tiene el poder de ejecutarlo o no. Ese es un plano y obviamente Milei recién comienza su gobierno. Todos le están midiendo el aceite para ver si puede o no puede. Más allá de que te guste o no te guste lo que está haciendo, lo que está proponiendo, la pregunta es si puede o no puede. Fijate que ahora estaría en condiciones de avanzar con la privatización del Banco Nación. Sin embargo, no avanza porque no hay ningún comprador, porque no se sabe qué va a pasar con eso, porque no se sabe el poder de Milei, no se lo conoce. Entonces, eso es lo primero.

Con respecto a cuestiones un poco más técnicas, el plan económico de Javier Milei y "Toto" Caputo depende del paquete fiscal, o sea que haya un blanqueo, una moratoria, una suba de retenciones, un cambio en bienes personales, un cambio en otros impuestos y la primera hermana de todo esto, que todavía no se envió al Congreso: el tema de Ganancias. ¿Por qué? Porque este es un paquete con ancla fiscal basado en la promesa y la propuesta de Milei de ir a un superávit fiscal. Con las medidas que están en la ley ómnibus ,con el capítulo fiscal, se alcanzaría esa meta. Durísima, por cierto, pero se alcanzaría. Ahora necesitás el paquete aprobado por el Congreso. Si no lo tenés, no puede haber meta fiscal. Como dijo Caputo el otro día, lo lograríamos, pero con medidas más duras. Imagínate lo que sería más duro que esto.

NA: A un mes de gobierno, ¿la devaluación de más del 100% sirvió?

Sí, sirvió, era inevitable. A nadie le gusta devaluar, es la decisión más dura para tomar para cualquier ministro de Economía, para cualquier gobierno. Por eso se devalúa de entrada, por eso devalúan rápido al principio, porque se supone que la sociedad banca más al principio de un gobierno que cuando ya el gobierno está caminando.

Ahora, había un atraso cambiario fenomenal, lo dijo Gabriel Rubinstein en una entrevista con Maxi Montenegro. Rubinstein le reconoció que ellos también iban a devaluar. Después, si lo iban a llevar a $800, ahí lo discutimos, pero convengamos que el tipo de cambio real de Massa estaba en $550, a menos no conseguía nadie, salvo algún amigo. Entonces, que se venía una devaluación por la inflación contenida y el atraso cambiario, eso seguro. ¿Era de $800? Alguien te puede decir incluso hasta que se quedó corto. Yo creo que está bien porque, en términos históricos, y esta es una medición de Carlos Melconian y Santangelo (de la consultora de ellos), tienen un criterio histórico de valor del dólar y al momento de la devaluación les daba $750. Con lo cual, 750-800 es lo mismo. De la misma manera te digo que el fogonazo inflacionario que estamos viviendo va a provocar que para marzo vos tengas otra vez atraso cambiario y que haya que devaluar otra vez.

Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía de Sergio Massa.

NA: ¿Creés que en marzo se viene una nueva devaluación?

Sí, es inevitable. La pregunta es de cuánto y en qué circunstancias.

NA: ¿Puede llegar a ser tan importante como la que tuvimos al principio del gobierno de Milei?

Eso va a depender, primero, de la inflación. Después, de los dólares que haya en el Banco Central. Y luego de lo que hablábamos antes, el paquete fiscal. No es lo mismo devaluar con un plan económico en marcha y todas las herramientas en la caja que si tenés tres clavos y un martillo medio oxidado.

NA: Además, no es lo mismo devaluar si tenés un plan para frenar la inflación, a devaluar y que la inflación te siga comiendo los efectos de esa devaluación.

Por eso necesitás herramientas, armas. En economía, sin armas no podés enfrentar una corrida financiera. Y sin reservas fuertes, olvidate, no des esta pelea.

