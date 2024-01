Emilio Apud sobre el precio del combustible: “Estamos un 20% abajo del equilibrio"

Tras el descongelamiento y la liberación de precios, el valor de los combustibles tuvo un salto abrupto en el costo del litro de nafta, lo cual tuvo una fuerte repercusión en el bolsillo de los consumidores y toda la producción que involucra la utilización del recurso. Es por eso que para hablar sobre este tema, Canal E le consultó al ex secretario de energía, Emilio Apud.

“La alternativa es que no haya o que haya que importarlo y entonces el combustible sería más caro todavía que el precio que tiene interno”, comentó Emilio Apud. “En el caso de los combustibles, se está mucho más cerca del equilibrio que en el caso de las tarifas. Estamos a tiro un 20% abajo del precio de equilibrio más la inflación y esperemos que el Gobierno siga pateando la actualización de los impuestos”, agregó.

Comienza a funcionar la competencia entre estaciones de servicio

Posteriormente, Apud planteó: “En los combustibles, Caputo no puede decir si habrá aumentos porque es libre, si le da importancia al decreto o a la ley Ómnibus, ahí aclara que se vuelve a la ley, que dice que los combustibles y el petróleo no están regulados”. Luego, manifestó que, “ahí empieza a funcionar la competencia, que es algo saludable para el usuario, porque de una misma bandera puede haber una estación de servicio que lo venda a distinto precio”.

La posibilidad para llegar al equilibrio es la importación

“En algún momento se va a empezar a equilibrar, salvo que algún mal pensado diga que se puede carterizar el precio”, sostuvo el entrevistado. “Una vez que esté esto funcionando, la chance que queda para equilibrar eso es la importación, cualquier empresa va a poder importar un barco con nafta que va a estar más bajo que el precio de ese eventual precio carterizado”, completó.

Por otro lado, el ex secretario de energía señaló: “En el caso de la energía, hay algunas formas de que no golpee tanto el aumento, que es haciendo un uso más racional”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo mismo pasa con los otros productos energéticos, que dada la señal que se estuvo dando durante muchos años, uno no lo cuidaba, entonces, ahí puede haber un ahorro del 25% por cantidad”.

El ajuste de las tarifas de gas se va a distribuir en los próximos 3 meses

A modo de cierre, Apud expresó: “El ajuste de tarifas va a ser duro después del invierno cuando se actualice todo, porque, en el caso del gas, el pico de consumo es mayo, junio, julio y agosto. El ajuste se va a distribuir en 3 meses, febrero, marzo y abril”.