Escándalo $LIBRA: Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei para tener acceso al Presidente

El medio CoinDesk aseguró que Hayden Davis, co-creador del token $LIBRA, se jactaba de tener acceso directo al presidente Javier Milei a través de su hermana Karina, mediante pagos que habría efectuado.

"Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero", dice uno de los textos develados sobre Davis. De acuerdo a CoinDesk, el CEO de Kelsier Ventures sostuvo que tenía control sobre el jefe de Estado argentino.

Los textos que confirmarían el nexo entre Davis y los Milei son de diciembre. "Le envío $$ a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero", afirmó el norteamericano en otro de los mensajes.

Se trata de otro capítulo del 'Criptogate', que comenzó el último viernes cuando el mandatario argentino promocionó a $LIBRA en su cuenta de X, un meme coin que rápidamente sumó capital y luego se derrumbó.

Hayden Davis, co-creador de $LIBRA que conoció a Javier y Karina Milei

En las últimas horas, Davis dijo que se siente "la víctima de esta situación" y aseguró que era "asesor" del presidente Javier Milei. "No soy el protagonista aquí, lo hice en nombre de Milei", indicó el estadounidense en una entrevista con el youtuber norteamericano especializado en el mundo cripto Stephen Findeisen.

Apenas iniciado el escándalo, que hizo que el jefe de Estado recibiera denuncias en la Argentina y los Estados Unidos, Davis resaltó que el Presidente "sus asociados habían asegurado apoyo público" al proyecto.

Davis se había reunido con el mandatario argentino el 30 de enero pasado en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM.

La defensa de Milei sobre el escándalo $LIBRA

"Yo no lo promocioné; lo difundí", dijo el Presidente al canal TN, refiriéndose a la publicación que borró poco después y por la que la oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Esto "es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", añadió.

En medio de las denuncias por la criptoestafa, Milei sigue sin abogado defensor

El libertario negó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe causa un escándalo político en Argentina y es objeto de numerosas denuncias por estafa, y aseguró haber actuado "de buena fe" cuando difundió el viernes información sobre ella.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió, definiéndose como un "tecnooptimista fanático" y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?".

Un juzgado federal fue designado este lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.

"Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares", sostuvo en un comunicado la organización social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las acciones judiciales.

Jonatan Viale habló del escándalo de la entrevista con Milei, tras 17 horas de silencio: "Jamás toqué un peso de este Gobierno"

Milei afirmó que entre los inversores había "muchísimos bots" y que seguramente solo 5.000 personas habían participado.

Un estudio de abogados informó asimismo este lunes que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Nos enfrentamos a una trama de fraude masivo cometida no solo contra nuestros clientes, sino contra miles de personas de diferentes jurisdicciones", entre ellas muchos estadounidenses, señala la denuncia que involucra a Milei y a otros cuatro individuos, entre ellos Hayden Davis, uno de los creadores de $LIBRA.

En tanto, diputados de la opisición anunciaron que promoverán un juicio político, una comisión investigadora y la interpelación del presidente.

En la entrevista donde se defendió de las acusaciones, Milei fue parte de la apertura de otro frente: en la grabación original, se vio como su asesor Santiago Caputo interrumpía al periodista Jonatan Viale sobre una pregunta respecto a $LIBRA, alegando que podía haber "un quilombo judicial". La imagen generó un fuerte repudio, sobre todo por la decisión del conductor televisivo de acatar las ordenes del Poder Ejecutivo.

Javier y Karina Milei

Qué es CoinDesk, el medio que develó la información sobre Davis y Karina Milei

Según definen en su página oficial, CoinDesk es una empresa de medios, eventos, índices y datos sobre la economía criptográfica local.

"Desde 2013, CoinDesk Media ha liderado la historia del futuro del dinero y la inversión, iluminando la transformación en la sociedad y la cultura que conlleva. Nuestro galardonado equipo de periodistas ofrece noticias e información incomparable que aporta transparencia, comprensión y contexto", detallan.

Además, agregan que reúne a la comunidad criptográfica en eventos anuales como el reconocido Consensus, reconocido como uno de los acontecimientos más grandes del mundo en la materia.

"CoinDesk Índices ofrece experiencia en índices de activos digitales, datos e investigación para educar y empoderar a los inversores", agregan.

