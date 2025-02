La vida del padre de Hayden Davis: un pasado de drogas, estafas y el vínculo que lo acerco a Dios

El entorno de Hayden Davis, el joven empresario parte del equipo de $Libra, la fallida criptomoneda que promocionó Javier Milei en X y que generó un escándalo mundial, resulta, cuando menos, curioso. Su hermano Gideon y su padre Tom borraron sus redes sociales el lunes 17, luego de que las acusaciones por parte de los internautas apuntaran directamente hacia ellos, tildándolos de cómplices.

Y no es para menos: Tom y Gideon no sólo estuvieron detrás del lanzamiento de la cripto, sino que también habrían manipulado su venta inicial para obtener ganancias millonarias, según investigaciones realizadas por el youtuber Coffeezilla.

Por estas horas, ambos no son más que “fantasmas digitales”, de quienes se sabe prácticamente poco y nada, salvo por algunos datos sueltos y perdidos en la red. Sin embargo, existe un material audiovisual que podría resultar no sólo contextual, sino también revelador. Se trata de una entrevista que Tom, el padre de Hayden, realizó para la cadena CBN (The Christian Broadcasting Network) en 2009. En ella, se responde un interrogante que resuena por estos días: ¿Quién es Tom Davis, el padre del empresario enfrentado a Milei por el caso $Libra?

“Mis primeros recuerdos de cuando era niño eran que mi padre nunca estaba cerca. Sabía que tenía uno, pero nunca lo veía. Nunca hablé con él. No tenía ningún recuerdo de él”, contó Davis en la entrevista. También explicó que su progenitor abandonó a la familia cuando era apenas un niño pequeño. “Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía seis años. Recuerdo que estaba muy emocionado porque anhelaba tener un padre en mi vida. No pasó mucho tiempo después de que se casaran cuando empezamos a darnos cuenta de que este iba a ser un matrimonio difícil. Mi padrastro era alcohólico”.

Para Davis, la idea “padre” estaba intrínsecamente relacionada con personas lejanas o problemáticas. Fue por esto que encontró una fuente de estabilidad en sus abuelos. A menudo le hablaban de Dios y lo llevaban a la iglesia:“Recuerdo un servicio religioso en el que me dijeron: 'Sabes, Tommy, tienes un padre en el cielo que te ama de verdad'. Todo el concepto de un padre era muy difícil, porque la única idea que tenía de un padre eran dos cosas: una persona que nunca estuvo presente y ahora una que abusaba físicamente de mí. En otro servicio religioso, recuerdo que me llamaron al altar. Caminé hasta el frente del pasillo de esa iglesia bautista y le entregué mi vida a Jesús. Sabía que Él quería ser diferente conmigo”.

En otro pasaje de la entrevista, Davis cuenta que odiaba su vida y a sí mismo. “Empezaron a surgir un par de cosas.. Empecé a pensar: ‘Tal vez Dios simplemente no me ama. Tal vez hay algo malo en mí’. Esto inició un complicado patrón en su vida que, de un momento a otro, lo llevó al abuso de sustancias, como el alcohol y las drogas. “Era una forma de encubrir lo que me sucedía”, contó.

En su adolescencia, trabajó en una empresa a la que calificó como “un poco turbia”, pero que le generaba mucho dinero para sus 17 años. “Empezamos a hacer cosas que nunca debimos haber hecho, como falsificar cheques de viaje, asumir identidades y ser alguien que no éramos para poder crear dinero de la nada. Yo bebía tanto que no recordaba lo que había pasado la noche anterior”. Todos comportamientos que, curiosamente, se verían relacionados con el caso $Libra muchos años más tarde.

"Mi consumo de drogas se estaba volviendo terrible. Me había desanimado tanto, estaba tan deprimido por mi estilo de vida que decidí suicidarme. Entonces, un amigo y yo decidimos que íbamos a terminar con todo. Agarramos una caja de pastillas para dormir y nos encerramos en un garaje con el coche en marcha. En el último segundo, Dios me despertó en ese auto, en ese garaje cerrado, y me dijo: Este no es tu momento. Tienes que salir de aquí ahora”.

“Pensé que había dejado todo esto atrás y que no me iba a afectar. Terminé yendo a la oficina de mi abogado y me senté con dos oficiales del FBI. Me mostraron las identificaciones falsas que habían encontrado. Me contaron historias sobre cómo me habían estado siguiendo, las cosas que sabían que había hecho. Les conté todo lo que había hecho. Me miraron y dijeron: 'Nunca hemos visto a nadie tan honesto como tú en esto'. Acababa de incriminarme a mí mismo. Acababa de condenarme a 60, 70 años en una penitenciaría federal. Dijeron: '¿Por qué no regresas a la escuela bíblica y te llamaremos para informarte lo que vamos a hacer?'”.

Tiempo después, el FBI contactó a Tom para informarle que los cargos en su contra serían reducidos a un único delito federal. El juez dictó la pena más leve, otorgándole solo un año en prisión federal. Al salir de la cárcel, Tom comenzó a trabajar como pastor de jóvenes y a escribir. Actualmente está casado y tiene seis hijos, además de liderar un ministerio dedicado a la adopción internacional.

Tras el escándalo, Tom Davis se borró de las redes

Lo que más complicó al empresario, fue admitir durante una entrevista que su equipo creó $LIBRA y utilizó múltiples direcciones de billeteras para comprar grandes cantidades de la criptomoneda en etapas tempranas. Esta estrategia les permitió vender luego a precios inflados, obteniendo ganancias estimadas en 6 millones de dólares. Son prácticas conocidas como "pump and dump" y, como es lógico, resultan ilegales en los mercados tradicionales.

El lunes 17, las redes sociales de Tom desaparecieron del mapa. Tanto Instagram como X (ex Twitter). Los links a sus perfiles redirigen directamente a un “404 not found”, lo cual suscita todo tipo de teorías sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. ¿Es culpable de algo? ¿Fue responsable de lo que ocurrió? ¿O quizás en parte? Preguntas que, con el correr de los días, se encargará de resolver la justicia internacional.